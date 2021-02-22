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Sağlık Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleşti

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Sağlık Bakanlığı görevine atanan Ünal Üstel görevi Ali Pilli’den devraldı
Sağlık Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleşti

Üstel; “Kıbrıs Türk Toplumu adına Sayın Ali Pilli’ye bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum”

Pilli:” Ünal Üstel’e görevinde yardımcı olamaya hazırım. Önemli olan halkın sağlıdır”

Sağlık Bakanlığı görevine atanan Ünal Üstel görevi Ali Pilli’den devraldı. Bakanlıkta Covid kuralları çerçevesinde gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Bakan Üstel; çok zor bir dönemde bu görevi başarı ile yerine getiren kardeşim Ali Pilli’den bu görevi almak hiçte kolay olmayacak. O yüzden bundan sonraki süreçte kendisinden sürekli olarak bilgi ve birikimlerini bizimle paylaşmasını istedim. Kendisi de sağ olsun seve seve bu süreçte bizimle birlikte olmayı kabul etti. Bu gibi durumlar bir bayrak yarışıdır. Bizler aynı takımın koşucularıyız. Ben şimdi bayrağı kardeşim dediğim Ali Pilli’den devraldım ve bir sonraki noktaya taşıyana kadar var gücüm ile hizmet yarışında koşacağım. Hükümetimizin vizyonu ve Sayın Pilli’nin bıraktığı işleri en hızlı bir süreçte tamamlamak arzusundayız. Bu noktada şahsim ve Kıbrıs Türk Toplumu adına Sayın Ali Pilli’ye bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde halkımızın hak ettiği en iyi sağlık hizmetini alabilmesi adına bu bayrağı devralıyorum dedi.

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Sağlık Bakanlığı görevini Bakan Üstel'e devreden Pilli şunları kaydetti ; " Dr. Ali Pilli olarak bu göreve geldim ve gidiyorum. Görevde olduğum sürede sağlık bakanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirdiğime inanıyorum. Halkın bana gösterdiği sevgi beni çok mutlu etmiştir. Görevi devrettiğim Ünal Üstel’e görevinde yardımcı olmaya hazırım. Önemli olan halkın sağlıdır. Bu süreçte pozitif yönde yardıma devam edeceğim. Her zaman halkıma en iyi hizmeti vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğim.

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