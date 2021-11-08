Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim yapıldı

Ünal Üstel, Sağlık Bakanı görevini, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinde görevi üstlenen Ali Pilli’ye devretti.

Bugün Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleşen devir teslim töreninde Üstel, bundan sonraki çalışmalarında Pilli’ye başarılar dileyerek, yardım istenildiğinde her zaman hazır olduğunu kaydetti.

Üstel, ayrıca, bir basın toplantısı yaparak, görev süresi boyunca yaptıklarını kamuoyuyla daha sonra paylaşacaklarını bildirdi.

ÜSTEL: “TEST SAYISINI GÜNDE 25 BİNLERE ÇIKARMAYI BAŞARDIK”

Törende konuşan Üstel, görevde bulundukları 8 ay süresinde koymuş oldukları hedeflerinin tümünü başardıklarını söyledi.

Üstel, ilk olarak günde 5 bin civarında seyreden Covid-19 test sayısını artırma hedefiyle, PCR testlerinin yanında daha hızlı sonuç veren antijen testlerine başladıklarını ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne yeni PCR cihazları eklediklerini belirterek, bu sayede zaman zaman günde 25 binlere kadar test yapmayı başardıklarını kaydetti.

Üstel, pandemi sürecinde uygulanmaya başlanan ve ülkedeki hemen hemen tüm otellerin kullanıldığı merkezi karantina sisteminden doğan masrafların da, elektronik takip bilekliği ile ev karantinası sistemine geçirilerek büyük ölçüde azalttıklarını ve Maliye’ye ayrı bir kaynak sağlamış olduklarını açıkladı.

Üstel, test sürecine, özel laboratuvarları da dahil ederek, özel sektörü de işin içine çektiklerini ekledi.

ÜSTEL: “TOPLUMUN YÜZDE 73’Ü ÇİFT DOZ AŞILI”

Aşı ve test merkezlerini artırırken, aynı zamanda anavatan Türkiye’den ülkeye 500 binin üzerinde aşı getirmeyi başardıklarını belirten Üstel, “Hedef aşı oranını yüzde 70’lerin üzerine çıkarmaktı. Şimdi çift doz aşılı kişi sayısı yüzde 73’lerde” dedi.

Üstel, hastanelerde yaptıkları altyapı çalışmalarından da bahsederek, , Türkiye Cumhuriyeti’yle beraber yapılmakta olan 500 yataklı hastaneyi temel atma aşamasına kadar getirdiklerini, Pandemi Hastanesi’ndeki yoğun bakım yatak sayısını 24’ten 36’ya çıkardıklarını, bu hastanedeki toplam 100 yatağı da 140’lara çıkaracak şekilde kapasiteyi artırdıklarını duyurdu.

PİLLİ: “BU BİR NÖBET DEĞİŞİMİDİR”

Görevi devralan Ali Pilli ise, kurulan yeni hükümette bu görevi kendisine layık gördüğü için Faiz Sucuoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Pilli, “Bu bir nöbet değişimidir. Bayrağı Sayın Üstel’e devretmiştim, şimdi alıyorum. Hedefler aynıdır, sağlığı daha ileriye taşımaktır” ifadelerini kullandı.

Üstel’e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Pilli, yakın gelecekte bir seçim olduğunu anımsatarak, “Ne olacağı belli değildir. Bu makamlar hiçbir zaman kalıcı değil, önemli olan bu makamlarda yapılan hizmetlerin ileride anılmasıdır” şeklinde konuştu.