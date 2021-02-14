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Sağlık Bakanlığı’ndan, ‘3’ncü ölüm’ olayıyla ilgili açıklama

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muhammad Farhan Shahzad'ın böbrek yetmezliği komplikasyonu nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekildi
Sağlık Bakanlığı’ndan, ‘3’ncü ölüm’ olayıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 tanısıyla hastaneye başvuran 35 yaşındaki Muhammad Farhan Shahzad’ın tedavisinin tamamlandığı ve en son yapılan son iki Covid-19 testlerinin negatif olarak belirlendiği belirtildi.

Aynı zamanda kronik böbrek hastası olan Muhammad Farhan Shahzad’ın böbrek yetmezliği komplikasyonu nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, bugün basında yer alan hastanın vefatının Covid-19 nedeniyle değil, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyon nedeniyle gerçekleştiği de vurgulandı.

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