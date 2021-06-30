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Sağlık Bakanlığından Açıklama

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Market ve perakende satış yapan mağaza çalışanları 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sağlık merkezlere giderek Johnson &Johnson aşısını yaptırabilirler.
Sağlık Bakanlığından Açıklama

Market ve perakende satış yapan mağaza çalışanları 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren aşağıda yer alan merkezlere giderek Johnson &Johnson aşısını yaptırabilirler.

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi - Hafta arası-08.30-14.30 ( Hafta sonu 08.30-18.00)

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi - Hafta arası( 08.00-17.00)

Girne Özyalçın Aşı Merkezi- Hafta arası ( 09.00-14.00 )

Suat Günsel Hastanesi- Hafta arası ( 08.00 -17.00)

Gazimağusa Mağusa Devlet Hastanesi- Hafta arası ( 09.00- 17.00)

Maraş Sağlık Merkezi- Hafta arası ( 14.00- 18.00)

İskele Sağlık Merkezi- Hafta arası ( 14.00- 18.00)

Güzelyurt Cengiz Topel Hastanesi - Hafta arası ( 09.00-13.30)

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