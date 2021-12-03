  • BIST 1.911,56
  • Altın 773.83608
  • Dolar 13.7179
  • Euro 15.5237
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Sağlık Bakanlığından Açıklama

» »
Sağlık Bakanlığından Açıklama
Sağlık Bakanlığından Açıklama

Ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde “SEVİYE 3” kuralları uygulanmaktadır.

20 Kasım'da yayınlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre ada içi geçişler aşağıda belirtilen şekildedir ve herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Konuyla ilgili bugün basında yer alan haberler asılsızdır. 

ADA İÇİ SINIR GEÇİŞ KURALLARI

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük  negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

"Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler. 

Ancak aşısız orta eğitim (ortaokul ve lise öğrencileri) ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyli: Yasal Haklarımızın Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz03 Aralık 2021 Cuma 15:44
  • Tatar: Engellilik Konusu, Günümüzde İnsan Hakları Meselesi Olarak Kabul Edilmektedir03 Aralık 2021 Cuma 15:31
  • Bengihan: Engelli İnsanımız Mağduriyetin Katmerlisini Yaşıyor03 Aralık 2021 Cuma 15:26
  • Turgay Deniz: Teklif Gurur Verici Fakat Siyasete Girmeyi Düşünmüyorum03 Aralık 2021 Cuma 15:18
  • TAE Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde Zeytin Konulu Seminer Düzenledi03 Aralık 2021 Cuma 15:17
  • Suay: Yıllardır Hayalini Kurduğumuz Engelliler Merkezi Projesini Hayata Geçirdik03 Aralık 2021 Cuma 15:16
  • KTMMOB 61 Yaşında… Aysal: Mesleğimiz Onurumuz, Birliğimiz Gururumuz03 Aralık 2021 Cuma 15:12
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Davetini BM Aracılığıyla Resmen iletiyor03 Aralık 2021 Cuma 15:04
  • Sucuoğlu: Kendi Kendi Kendine Yetebilen Ekonomik Yapı Öngörüyoruz03 Aralık 2021 Cuma 14:58
  • Cumhurbaşkanı Tatar, BRT' deydi03 Aralık 2021 Cuma 14:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti