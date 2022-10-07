Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Sağlık Bakanlığı, 52 hekimin kadrolanması ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şunları söyledi:

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından doktor kadro sınavları açılmıştır.

Sınavda başarılı olan hekimler kadro yerlerine kendi bilgileri dahilinde ve imzalarıyla kadrolanmışlardır. Bu bağlamda toplam 52 hekim kadrolanmıştır.

Dolayısıyla hekimler yayınlanan kadro, yer, sayı ve sınav başarılarına göre kadrolanmaktadırlar. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı'nın kişisel bir baskı unsuru bulunması söz konusu değildir.