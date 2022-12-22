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Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama!

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KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sıhhiye ekipleri sivrisinek mücadelesine devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama!

KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sıhhiye ekipleri sivrisinek mücadelesine devam ediyor.

Daire tarafından her hafta periyodik olarak devam eden çalışmalar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı sivrisinek üreme alanlarının ilaçlamaları sıhhıye ekiplerince titizlikle devam etmektedir.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Sıhhiye ekipleri evlerin bahçelerine kadar girerek sivrisinek üreme alanlarını tespit edip gerekli ilaçlamaları ve halkımıza eğitici bilgilendirme yapmaktadır.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sivrisinek mücadelesi için gerekli önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımızın yağmurlar sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapların boşaltarak sivrisinek üreme alanlarının oluşmaması için dikkat etmeleri rica olunur.

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