Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
Sağlık Bakanlığı aşı takip sistemi konusunda çalışmalara başlamış olup, hızla devam etmektedir.
Aşıların yapılmadan önce soğuk zinciri korumak, aşı yapılan çocukların takibini yapmak, bu aşıların ücretsiz olarak yapıldığından emin olmak, istatistiki verileri tutmak, özetle çocuklara güvenli aşıyı sağlamak devletin görevidir.
Bu bağlamda aşı takip sistemi konusunda çalışmalar başlamış olup, hızla devam etmektedir.
Çocuklarımıza bakanlığa bağlı tüm hastanelerimiz ve aşağıda yer alan merkezlerimizde çocukluk çağı aşıları ücretsiz olarak yapılmaktadır.
Ayrıca Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul 1 ve 5. Sınıflara aşı kampanyası çerçevesinde aşılarını yapmaktadır.
Çocuklarımızın sağlığının korunması bizim önceliğimizdir. Bununla ilgili uluslararası kabul edilen normlarda bir aşı takip sistemini kurmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkezler:
Trenyolu Polikliniği
Dr. Engin Arkın Değirmenlik Sağlık Merkezi
Lapta Sağlık Merkezi
Esentepe Sağlık Merkezi
Maraş Semt Polikliniği
Akdoğan Sağlık Merkezi
Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi"
Geçitkale Sağlık Merkezi
Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi
Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merkezi
Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi
Yeni Erenköy Sağlık Merkezi
Güzelyurt Sağlık Merkezi
Lefke Sağlık Merkezi
Çamlıbel Sağlık Merkezi
Dr. Halil Onalt Dikmen Sağlık Merkezi
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