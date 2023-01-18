Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Bakanlığı aşı takip sistemi konusunda çalışmalara başlamış olup, hızla devam etmektedir.

Aşıların yapılmadan önce soğuk zinciri korumak, aşı yapılan çocukların takibini yapmak, bu aşıların ücretsiz olarak yapıldığından emin olmak, istatistiki verileri tutmak, özetle çocuklara güvenli aşıyı sağlamak devletin görevidir.

Bu bağlamda aşı takip sistemi konusunda çalışmalar başlamış olup, hızla devam etmektedir.

Çocuklarımıza bakanlığa bağlı tüm hastanelerimiz ve aşağıda yer alan merkezlerimizde çocukluk çağı aşıları ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Ayrıca Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul 1 ve 5. Sınıflara aşı kampanyası çerçevesinde aşılarını yapmaktadır.

Çocuklarımızın sağlığının korunması bizim önceliğimizdir. Bununla ilgili uluslararası kabul edilen normlarda bir aşı takip sistemini kurmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkezler:

Trenyolu Polikliniği

Dr. Engin Arkın Değirmenlik Sağlık Merkezi

Lapta Sağlık Merkezi

Esentepe Sağlık Merkezi

Maraş Semt Polikliniği

Akdoğan Sağlık Merkezi

Ayşe Çoban Belet Serdarlı Sağlık Merkezi"

Geçitkale Sağlık Merkezi

Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi

Cesim Duran Dipkarpaz Sağlık Merkezi

Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi



Yeni Erenköy Sağlık Merkezi

Güzelyurt Sağlık Merkezi

Lefke Sağlık Merkezi

Çamlıbel Sağlık Merkezi

Dr. Halil Onalt Dikmen Sağlık Merkezi