Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne Hipertansiyon ilaçları, Kolesterol ilaçları, antidepresanlar, anemi ilaçları, analjezikler, diyabet ilaçları, kan sulandırıcı ilaçların geldiğini açıkladı.
İlaçların peyderpey ülkemize gelmeye devam edeceğini belirten Altuğra, mevcut ilaç eksikliğinin giderilmesi için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.
Not : 5 Nisan 2023 tarihinde gelen tüm ilaçların detayları aşağıda gönderilen listede yer almaktadır.
05.04.2023 Tarihinde Gelen İlaçlar:
1
Amlokard 5mg tb
KALP DAMAR SİSTEMİ
2
Amlokard 10mg tb
KALP DAMAR SİSTEMİ
3
Ator 10mg tb
LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR
4
Ator 20mg tb
LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR
5
Citol 20mg tb
ANTİDEPRESAN
6
Coraspin 100mg tb
ANALJEZİKLER
7
Folik asit 5mg tb
ANEMİ (KANSIZLIK) İLAÇLARI
8
Glucophage 1000mg tb
DİYABET İLAÇLARI
9
Lasix 40mg tb
DİÜRETİKLER
10
Panadol 500mg tb
ANALJEZİKLER
11
Simvastatin 10mg tb
LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR
12
Simvastatin 20mg tb
LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR
13
Warfarin 5mg tb
ANTİTROMBOTİKLER
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