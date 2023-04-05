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Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

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Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne Hipertansiyon ilaçları, Kolesterol ilaçları, antidepresanlar, anemi ilaçları, analjezikler, diyabet ilaçları, kan sulandırıcı ilaçların geldiğini açıkladı.

İlaçların peyderpey ülkemize gelmeye devam edeceğini belirten Altuğra, mevcut ilaç eksikliğinin giderilmesi için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti. 

Not : 5 Nisan 2023 tarihinde gelen tüm ilaçların detayları aşağıda gönderilen listede yer almaktadır.

05.04.2023 Tarihinde Gelen İlaçlar:

1

Amlokard 5mg tb

KALP DAMAR SİSTEMİ

2

Amlokard 10mg tb

KALP DAMAR SİSTEMİ

3

Ator 10mg tb

LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR

4

Ator 20mg tb

LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR

5

Citol 20mg tb

ANTİDEPRESAN

6

Coraspin 100mg tb

ANALJEZİKLER

7

Folik asit 5mg tb

ANEMİ (KANSIZLIK) İLAÇLARI

8

Glucophage 1000mg tb

DİYABET İLAÇLARI

9

Lasix 40mg tb

DİÜRETİKLER

10

Panadol 500mg tb

ANALJEZİKLER

11

Simvastatin 10mg tb

LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR

12

Simvastatin 20mg tb

LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR

13

Warfarin 5mg tb

ANTİTROMBOTİKLER

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