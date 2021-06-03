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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Geçişler için yazılı negatif test sonucu şartı!

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Sağlık Bakanlığı, yarın sabah 08.00 itibariyle ile tüm sınır kapılarından karşılıklı geçişlerin başlayacağını duyurdu; geçişler için yazılı negatif test sonucunun şart olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Geçişler için yazılı negatif test sonucu şartı!

Sağlık Bakanlığı, İki Toplamlu Sağlık Teknik Komitesi girişimleri ve Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararıyla yarın sabah 08.00 itibariyle ile tüm sınır kapılarından karşılıklı geçişlerin başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Sınır kapılarında gösterilecek belgelerde ıslak imzaya gerek olmadığı, telefona gelen SMS mesajlarının kabul edilmeyeceği ifade edildi.

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