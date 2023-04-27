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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: İlaçlar gelmeye devam ediyor…

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Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne birçok kalem ilaç daha geldi.
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: İlaçlar gelmeye devam ediyor…

Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne antiseptik ve dezenfektanlar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, gut hastalığına karşı kullanılan ilaçlar, kortizonlu ilaçlar, ledra tedavisinde kullanılan ilaçlar, epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar, kalp ilaçları, barsak antienflamatuarları, lokal anestezikler ve hipotalamik hormonlar, Kardiyak stimülanlar, mantar enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar, kas gevşeticiler, ağrı kesici ilaçlar, kanser ilaçları, parkinson ilaçları, epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar, sinir sisteminde etkili ilaçlar, antiemetik ilaçlar, kolesterol ve anemi tedavisinde kullanılan ilaçlar geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İlaçlar peyderpey ülkemize gelmeye devam ediyor." denildi. 

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