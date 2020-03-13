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Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama…"Koronavirüs vakası 5, yeni pozitif vaka yok. Hastaların genel sağlık durumları iyi, tedavileri devam ediyor”

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Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama…"Koronavirüs vakası 5, yeni pozitif vaka yok. Hastaların genel sağlık durumları iyi, tedavileri devam ediyor”
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama…"Koronavirüs vakası 5, yeni pozitif vaka yok. Hastaların genel sağlık durumları iyi, tedavileri devam ediyor”

 Sağlık Bakanlığı, ülkede mevcut Koronavirüs vaka sayısının 5 olduğunu ve henüz yeni bir pozitif vaka bulunmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Karantina Merkezinde tedavileri devam eden dört Alman turist ve dokuz gün önce İngiltere’den KKTC’ye gelen bir KKTC vatandaşının genel sağlık durumlarının iyi olup tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şunlara yer verildi:

“KKTC vatandaşı pozitif olan vakanın temas ettiği kişiler belirlenmekte, bu kişilerin gerekli izole ve kontrol işlemleri takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı yapılan yazılı ve görsel ihbarları değerlendirmektedir.

Yine Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, bahse konu otelde gözlem altında tutulan 3 kişinin sonuçları negatif olup kontrol altında tutulmaya devam edilmektedirler.

2 ALMAN, 1 İSVİÇRE VATANDAŞININ TETKİKLERİ YAPILIYOR       

Bugün ise aynı otelde kalan, ateş gibi şikayetlerle hastanemize gelen 2 Alman 1 İsviçre vatandaşının tetkikleri yapılmakta ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Aynı zamanda basında yer alan Talasemia Merkezinde görev yapan bir sağlık çalışanın korona virüs nedeniyle karantina merkezine alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Tüm gelişmeler Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmaya devam edecektir. “

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