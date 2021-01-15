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Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması

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Bugün saat 11.30 itibariyle aşılama işlemi başlamıştır. Aşılamalar 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır.Öncelikle sağlık çalışanları aşılanacaktır.
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması

Bugün saat 11.30 itibariyle aşılama işlemi başlamıştır. Aşılamalar 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır.Öncelikle sağlık çalışanları aşılanacaktır.

15 Ocak Cuma - 18 Ocak Pazartesi günlerinde sağlık çalışanları aşılanacak. Bu kapsamda bugün ve yarın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm çalışanları 08.00-18.00 saatleri arasında Acil Durum Hastanesi’nde aşılanacaktır.

Pazar gün 08.00 -18.oo saatleri arasında Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren özel sağlık çalışanları( serbest hekimler,labaratuvarlar , emekli hekimler, özelde çalışan sağlık çalışanları diyetisyenler, veterinerler vb ) aynı şekilde Acil Durum Hastanesi’nde aşılanacaktır.

Diğer bölgelerdeki sağlık çalışanları aşılaması cumartesi ve pazar günleri 08.00 -18.00 saatleri arasında şu şekilde yapılacaktır: Lefke ve Güzelyurt bölgesinde devlette ve özel çalışan sağlık çalışanları serbest hekimler,laboratuvarlar, emekli hekimler, özelde çalışan sağlık çalışanları diyetisyenler, veterinerler vb...Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde aşılanacak. Girne Bölgesi’ndekiler Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde aşılanacaktır. Aynı şekilde Mağusa ve İskele bölgesindekiler Mağusa Devlet Hastanesi’nde aşılanacaktır.

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