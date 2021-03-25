  • BIST 1.394
  • Altın 443,015
  • Dolar 7,9383
  • Euro 9,3475
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA8296 test 48 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

» »
Sağlık Bakanlığı dijital aşı programı ile vatandaşlarımıza ciddi bir kolaylık sağlamış, daha adaletli bir aşı uygulama sistemini hayata geçirmiş bulunmaktadır. Bu uygulama belli kriterler çerçevesinde sürecektir. 
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması:

Göreve geldiğimiz günden bu yana daha şeffaf, daha adil bir aşılama sistemi için  hiç vakit kaybetmeden çalışmalarımızı başlattık ve öncelikle aşı programını dijital bir ortama taşıdık. 
Sağlık Bakanlığı dijital aşı programı ile vatandaşlarımıza ciddi bir kolaylık sağlamış, daha adaletli bir aşı uygulama sistemini hayata geçirmiş bulunmaktadır. Bu uygulama belli kriterler çerçevesinde sürecektir. 
65 yaş üzeri, kronik hastaların tümünün aşılanma programının bitirilmesiyle birlikte yine aynı kriterler çerçevesinde daha alt yaş gurupları ile aşılama programı devam edecektir.  
Sağlık Bakanlığı olarak uyguladığımız kriterler DSÖ ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı kriterler ile paralellik göstermektedir.
Bu aşı programı çerçevesinde önceliğimiz Covid-19 hastalığının hayati tehdit oluşturduğu kronik hastalığı olup ileri yaş guruplarındaki vatandaşlarımızdır.
Bilinmesini isteriz ki hiçbir meslek gurubu ve sektöre ayırım yapmaksızın dijital aşı uygulamasına başvuruda bulunan hangi vatandaşımız hangi kriterlere uyuyorsa aşı uygulamamız aynı şeffaflık ve kayıt alıntına alınarak devam edecektir.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baybars:Üreticisinin yanında bir hükümet göremiyorum25 Mart 2021 Perşembe 19:05
  • Atakan:Entegrasyon sağlanamazsa,Ercan’a uçak indirilemeyecek25 Mart 2021 Perşembe 19:01
  • Amcaoğlu: Okul Müdürleri de 12. sınıfların okula giderek, mezun olması gerektiği görüşünü dile getirdi25 Mart 2021 Perşembe 18:56
  • HAKSEN’de Yeni Yönetim, Yeni Dönem25 Mart 2021 Perşembe 18:50
  • Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu:Ortaya çıkan çocuk istismarı olayları buz dağının görünen kısmı25 Mart 2021 Perşembe 18:40
  • Başbakan Saner’den TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik25 Mart 2021 Perşembe 18:37
  • Hellim Üreticilerinden Avrupa Komisyonu’na “Kıbrıslı Türklerin Haklarını Gözetin” Çağrısı25 Mart 2021 Perşembe 17:56
  • Mecliste ekonomi,tarım ve sağlık konuşuldu25 Mart 2021 Perşembe 17:19
  • Saner'den Anastasiadis ve Mitsotakis'e yanıt25 Mart 2021 Perşembe 17:18
  • KKTC Beşiktaşlılar Derneği'nde bayrağı Kerem Eti devraldı25 Mart 2021 Perşembe 17:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti