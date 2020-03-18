Sağlık Bakanlığı’ndan Bakan Ali Pilli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, hipertansiyona bağlı şikayeti nedeniyle Lefkoşa Kolan hastanesinde gözlem ve istirahate alındığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
“Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, hipertansiyona bağlı şikayeti nedeniyle Lefkoşa Kolan hastanesinde gözlem ve istirahate alınmıştır.
Yoğun bakımda değil normal odada müşahede altındadır. Tetkikleri devam etmektedir.”
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