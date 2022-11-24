Sağlık Bakanlığı'ndan Damacana sular ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak halkımızın sağlığı bizim için büyük önem taşımaktadır.

Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası çerçevesinde halkımıza güvenli su sağlamak adına dairemiz titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir.

Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası hem TC hem AB ile uyumlu bir yasa olup ,şu an ülkemizde üretilen ambalajlanmış suların tümü dünyada kullanılan ve onaylanmış yöntemlerle üretilmektedir.

Sağlık Bakanlığına bağlı TSHD’si bu yasa ve tüzüklerin kendisine verdiği sorumluluk ve yetki doğrultusunda 20 su fabrikası ile 28 istasyon ve su kabininden her ay kimyasal ve mikrobiyolojik analizler için numuneler almaktadır.

Çıkan analiz sonuçları Bakanlığın internet sayfasından yayınlanmakta olup,mikrobiyolojik veya kimyasal herhangi bir olumsuz sonuç karşısında ise hem yasal çerçevede para cezası yazılmakta, hem de işletme, düzeltici faaliyetlerini yapıp tekrar alınan numunelerin analiz sonuçları olumlu çıkıncaya kadar üretimi durdurulmaktadır.

Mayıs-Ekim periyodunda 594 numune analiz edilmiştir. Sonuçlar Sağlık Bakanlığı resmi sayfasında paylaşılmaktadır.



KKTC’de Sağlık Bakanlığının kontrolünde olan ve halkımızın tükettiği herhangi bir yiyecek ve içecek maddesinin kontrolsüz veya sağlığa zararlı olduğu bilgisi dairemiz tarafından teyit edilmediği sürece itibar edilmemesi gerektiğini vurgular, tüm önceliğimizin halkın sağlığı olduğunu yineleriz.