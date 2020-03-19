  • BIST 86.242
  • Altın 309,592
  • Dolar 6,5242
  • Euro 7,0545
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Sağlık Bakanlığı’ndan duyuru!

» »
Sağlık Bakanlığı’ndan duyuru!
Sağlık Bakanlığı’ndan duyuru!

Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelecek olan ve karantinaya alınacak hastaların, yakınları tarafından bakanlığa dilekçe ve doktor raporuyla başvurmalarını istedi.  

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle;

‘Yurtdışında olup korona virüs salgını nedeni ile adaya dönecek olan hastalarımız, karantinasının ne şekilde olacağına karar verebilmemiz için, yakınları, hastanın durumunu anlatan bir dilekçe ve hastanın doktor raporuyla birlikte sağlık bakanlığına başvurmaları gerekmektedir.Yurtdışında olup bakanlığa gelemeyen hastalar ise hastanın adı soyadı, kimlik bilgileri, adresi,detaylı hastalık raporu ,uçuş bilgileri ve dilekçelerini 2272005 numaralı direkt hattı arayarak ulaştırmasi gerekmektedir.Kamuoyuna duyurulur.’

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden test kiti ithali için 60 bin TL bağış19 Mart 2020 Perşembe 12:42
  • Meclis toplantı öncesi korona virüs için tüm önlemleri aldı19 Mart 2020 Perşembe 12:37
  • Maliye Bakanı Amcaoğlu, Özverili Çalışmalarından Ötürü Maliye Personeline Teşekkür Etti19 Mart 2020 Perşembe 12:36
  • CTP Sağlık Komitesi’nden “Karantina Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler” Konusunda Açıklama19 Mart 2020 Perşembe 12:19
  • Bakan Pilli:Kendimi devlet hekimlerine emanet ettim19 Mart 2020 Perşembe 12:15
  • Nisan'dan itibaren "Örtülü ödenek" sağlığa verilecek19 Mart 2020 Perşembe 12:11
  • Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye anjiyo yapıldı19 Mart 2020 Perşembe 12:03
  • Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza!19 Mart 2020 Perşembe 12:02
  • Kanser araştırma vakfı'ndan çağrı:19 Mart 2020 Perşembe 11:37
  • Eski Meclis Başkanı, Milletvekili Araştırmacı Yazar Bozkurt’tan Uluçay’a Mektup19 Mart 2020 Perşembe 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti