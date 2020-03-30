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Sağlık Bakanlığı’ndan ‘ evde 7 gün daha izole’ açıklaması

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre Bakanlar Kurulu kararına göre 14 Mart 2020 tarihinden bu yana evde izolasyon sürecinde bulunanlar ve bu süreyi tamamlayanların 7 gün daha aynı koşullarda izole kalması gerekli görülmektedir.
Sağlık Bakanlığı’ndan ‘ evde 7 gün daha izole’ açıklaması

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre Bakanlar Kurulu kararına göre 14 Mart 2020 tarihinden bu yana evde izolasyon sürecinde bulunanlar ve bu süreyi tamamlayanların 7 gün daha aynı koşullarda izole kalması gerekli görülmektedir.

Bakanlık yaptığı açıklamada ;

“Bakanlar Kurulu kararına göre 14 Mart 2020 tarihinden bu yana evde izolasyon sürecinde bulunanlar ve bu süreyi tamamlayanların 7 gün daha aynı koşullarda izole kalması gerekli görülmektedir.

Ancak öksürük, ateş, nefes darlığı gibi şikayeti olanlar Sağlık Bakanlığı’na bağlı 1102 numaralı ihbar hattını arayarak durumlarını aktaracak ve bakanlık tarafından gerekli adımlar atılacaktır.

Yine 18 Mart 2020 Bakanlar Kurulu kararına göre otelde izolasyonda kalanlar ise 14. Günü tamamladıklarında testleri yapılacak sonuçlarının ardından ise bir gün sonra evlerine gidebileceklerdir. Ancak evlerine gittikten sonra 7 gün daha evlerinde izole edilecek ve evlerinde izolasyon kurallarına uyacaklardır. Otelden ayrılan kişiler evlerine giderken 1 kişi tarafından alınacak ve aracın arka koltuğunda oturarak maske ve eldiven kullanacaktır.

Gerek evde gerekse otellerde karantina süresini dolduran vatandaşlarımızın market ve eczane amaçlı çıkışlar dahil 7 gün daha izole koşullarına uyması önemle tavsiye edilmektedir.”

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