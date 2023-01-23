Sağlık Bakanlığı’ndan gribal enfeksiyona ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı’ndan gribal enfeksiyona ilişkin yapılan açıklamada, kritik düzey teşkil eden herhangi bir durumun bulunmadığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, her kış döneminde olduğu gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemlendiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hastanelerin acil servislerinde bu konuda yapılan şikayetlerin arttığı, ilgili tüm branşlardan alınan bilgilere göre ise kritik düzey teşkil eden herhangi bir durumun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Hastanelerimize gelen her hastaya bakılmakta, yatış gerekmesi halinde hastanelerimizde tedavi edilmektedir. Hasta yatağı konusunda bir eksiklik bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

“Yine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı Acil Durum Hastanesi ek binasında Çocuk Acil Servisi’nde, çocuk servisi, çocuk yoğun bakım, yeni doğan yatak sayılarında herhangi bir sıkıntı yaşanmamakta, yatış gerekmesi halinde boş yataklar bulunmaktadır. Gribal enfeksiyona yakalanan çoğu kişi ayakta veya evlerinde dinlenerek hastalığı atlatmaktadır.

Gribal enfeksiyona karşı eksik aşıların tamamlanması önem taşımaktadır. Gribal enfeksiyon taşıyan çocukların okula gönderilmemesi, hasta olan kişilerin kalabalık ortamlarda bulunmamaya dikkat etmesi, hastalık belirtisi var ise maske takması, hijyen kurallarına uyulması elzemdir.”