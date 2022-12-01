  • BIST 5.009,61
  • Altın 1076.247
  • Dolar 18.6289
  • Euro 19.5656
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı duyurusu

» »
Sağlık Bakanlığı, 50 yaş üstü vatandaşlar için grip aşısı duyusunda bulundu.
Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı duyurusu

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 2 Aralık Cuma gününden itibaren Gastroenteroloji Poliklinik Hizmetleri başlıyor.

Hizmet almak isteyen vatandaşlarımız 1101 randevu sistemine başvurarak randevu alabilirler. Kamuoyuna duyurulur.

Grip aşısı olmak isteyen 50 yaş üstü kronik hastalığı olan vatandaşlarımız 5 Aralık Pazartesi gününden itibaren bakanlığa bağlı sağlık merkezlerine başvurabilirler. Kamuoyuna duyurulur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tıp-İş ile KTHES'ten ortak açıklama01 Aralık 2022 Perşembe 15:43
  • Cumhurbaşkanlığı Bütçesi onaylandı01 Aralık 2022 Perşembe 15:17
  • SOS Çocukköyü Derneği Geleneksel Balosu Yapıldı01 Aralık 2022 Perşembe 15:10
  • Kasaplar Birliği’nden Bakan Oğuz’a teşekkür01 Aralık 2022 Perşembe 15:03
  • “Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi” oluşturuluyor01 Aralık 2022 Perşembe 14:51
  • Geçitkale Havalimanı'ndaki elektrik hatlarının yeri değiştiriliyor!01 Aralık 2022 Perşembe 14:40
  • Öztürkler: Askerimizin varlığı güç ve güven veriyor01 Aralık 2022 Perşembe 14:25
  • Covid'den 1 vefat!01 Aralık 2022 Perşembe 13:56
  • Güney Kıbrıs’ta başkanlık seçimi anketine göre Nikos Hristodulidis önde01 Aralık 2022 Perşembe 13:46
  • Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden Arıklı'ya: Yaptığınız bölücülükten en kısa sürede vazgeçin01 Aralık 2022 Perşembe 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti