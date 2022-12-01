Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı duyurusu

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 2 Aralık Cuma gününden itibaren Gastroenteroloji Poliklinik Hizmetleri başlıyor.
Hizmet almak isteyen vatandaşlarımız 1101 randevu sistemine başvurarak randevu alabilirler. Kamuoyuna duyurulur.
Grip aşısı olmak isteyen 50 yaş üstü kronik hastalığı olan vatandaşlarımız 5 Aralık Pazartesi gününden itibaren bakanlığa bağlı sağlık merkezlerine başvurabilirler. Kamuoyuna duyurulur.
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