Sağlık Bakanlığı’ndan “Grip aşısı olun” çağrısı

Sağlık Bakanlığı, yüksek ateş, yaygın kas ve eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlikle seyreden, özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve kronik hastalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açan ve bulaşıcı bir hastalık olan gripten korunmak için aşı olunması gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, “Grip çok hızlı ve kolay bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalıktan korunmada en önemli yol aşıdır. Henüz grip aşısı olmayan vatandaşlar aşısını olsun” açıklamasında bulundu.

Havaların soğumasıyla nezle ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlarda artış görüldüğünü de bildiren Sağlık Bakanlığı, bu tür viral enfeksiyonların tedavisinde antibiyotik kullanılmadığını, hastalığın 5 ile 7 günde kendiliğinden iyileştiğini kaydetti.

“GRİP AŞISI YAŞLILARDA HASTANEYE YATIŞLARI YÜZDE 50-60, ÖLÜMLERİ YÜZDE 80 ORANINDA AZALTIR…SAĞLIKLI KİŞİLERİ KORUMA ORANI YÜZDE 80”

Sağlık Bakanlığı, Influenza virüsünün neden olduğu griple ilgili yazılı açıklama yaptı.

Grip aşısının önemine değinilen açıklamada, “Her yıl eylül-ekim-kasım aylarında tek doz şeklinde yapılan grip aşısının koruyuculuğu için en az 10-14 gün gerekir. Sağlıklı kişilerde yüzde 80’lere varan koruyuculuk yaş ilerledikçe yüzde 50-60’lara düşer ama aşı sayesinde hastalık hafif geçer. Grip aşısı yaşlılarda hastaneye yatışları yüzde 50-60, ölümleri ise yüzde 80 oranında azaltır” ifadelerine yer verildi.

“NEZLE, SOĞUK ALGINLIĞI VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARIDIR, TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİKLERİN YERİ YOKTUR”

Grip, soğuk algınlığı ve nezle arasındaki farklarının da anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sıklıkla Rhinovirüsüyle gelişen nezle, soğuk algınlığı gibi viral üst solunum yolu enfeksiyonları burun akıntısı, hapşırma, gözlerde kızarıklık veya yaşarma, hafif ateşle seyretmekte, genelde 5-7 günde kendiliğinden iyileşmektedir. Viral enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur. Grip ise, Influenza virüsünün neden olduğu, ekimden başlayıp nisan ayına kadar görülebilen, salgınlara yol açabilen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.

Grip solunum yollarına yerleştikten 1-2 gün sonra yüksek ateş, yaygın kas eklem ağrısı, kuru öksürük, halsizlik şikayetlerine neden olur. ‘Paçavra’ olarak da bilinen grip, yaşlılarda, çocuklarda, altta yatan hastalığı olanlarda ciddi seyredip hastaneye yatışı gerektirebilecek tabloya neden olabilmektedir.”

“ÇOK HIZLI VE KOLAY BULAŞIR”

Influenza virüsünün kolay ve hızlı bulaşabildiğinin kaydedildiği açıklamada, şunlar anlatıldı:

“Virüs, kişi hapşırdığında ya da öksürdüğünde havada asılı kalmakta ve aynı odaya giren kişilerin bu havayı solumasıyla bulaşabilmektedir. Çok hızlı ve kolay bulaşabilen bu enfeksiyon hastalığından korunmada en önemli yol aşıdır.”

“VİRÜS HER SENE KENDİNİ YENİLİYOR…HER YIL AŞI OLMAK GEREK”

Grip aşısının içeriğinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlendiğini kaydeden Sağlık Bakanlığı, aşının her yıl bir önceki yıl dolaşan Influenza türlerine göre hazırlandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı, “Virüs her sene kendini yenilediği için aşı içeriği her yıl değişmektedir ve bu yüzden her yıl tekrar aşı olmak gerekir” uyarısında bulundu.

“AŞI, GRİPTEN KORUNMAK İSTEYEN HERKESE ÖNERİLMEKTEDİR”

Grip aşısının 6 ay üzerinde herkese ekim ayında uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı, “Aşı, risk gruplarına giren kişilere, bu kişilere bakım verenlere ve nihayetinde gripten korunmak isteyen herkese önerilmektedir” açıklamasında bulundu.

Bu yıl havaların geç soğuduğunun bu nedenle Kasım ayı sonuna kadar grip aşısı vurulabileceğinin kaydedildiği açıklamada, “Sağlık Bakanlığı olarak henüz grip aşısı olmamış herkese aşı olmalarını önemle duyururuz” denildi.