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Sağlık Bakanlığı'ndan grip uyarısı!

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Sağlık Bakanlığı'ndan grip uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'ndan grip uyarısı!

Sağlık Bakanlığı, grip hastalığı hakkında açıklama yaparak risk grubunda bulunanların mevsimsel grip aşılarını yaptırmalarının önemine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı, gribin damlacık yolu ile bulaştığını belirterek bazen ölümle sunuçlana bildiğine işaret etti.

Grip, influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Genellikle burun ve boğaz enfeksiyonuna  neden olur  daha az oranda akciğerlerde tutulabilir. Hafif,  orta ve şiddetli hastalığa neden olabilir. Bazen ölümle sonuçlanabilir.

Damlacık yoluyla bulaşır.

Belirtileri  diğer üst solunum yolu virüsleri ile benzerdir.

Hastalık en sık 0-17 yaş grubu çocuklarda görülür.

Grip önceden sağlıklı kişilerde komplikasyonlara neden olabilir. Ancak gribe bağlı komplikasyonların gelişmesi , 65 yaş ve üzeri kişiler, yaştan bağımsız olarak astım, diyabet, kalp hastalığı , böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişilerle , gebeler ve 5 yaş altı çocuklarda daha olasıdır.

Mevsimsel gribin önlenmesinde en önemli ve etkili yöntem her yıl grip aşısının uygulanmasıdır.

Grip aşısı 6 aylıktan itibaren uygulanabilir.  6 aydan küçük bebeklerin korunmasında ev halkının ve bebeğe bakım veren  kişilerin aşılanması önemlidir.

Özellikle grip mevsiminde hasta kişilerle  temastan kaçınmak , maske takmak, hapşururken veya öksürürken  ağız ve burunun kolla kapatılması, sık sık el yıkamak grip ve diger üst solunum yolu virüslerinden korunmada günlük olarak yapılması önemlidir.

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