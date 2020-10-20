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Sağlık Bakanlığı'ndan Güneye geçişlerle ilgili açıklama

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Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda dün açıklanan 2. madde ile ilgili gelen sorular nedeniyle yeni bir açıklama yaptı...
Sağlık Bakanlığı'ndan Güneye geçişlerle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda dün açıklanan 2. madde ile ilgili gelen sorular nedeniyle yeni bir açıklama yaptı...

Güney Kıbrıs'a geçişler ile ilgili maddenin uygulaması şöyle belirtildi:

 "21 Ekim 2020 tarihinden itibaren (21 Ekim 2020 dahil) çalışma, eğitim ve sağlık nedeni ile Güney Kıbrıs'a geçen kişiler hariç herkes Kuzey Kıbrıs'a geçişlerde son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu beyan etmek zorundadır.

Yukarıda belirtilen eğitim, sağlık ve çalışma nedeniyle Güney Kıbrıs'a geçiş yapan kişiler ve refakatçileri ise random PCR testi yapmak suretiyle geçişlerine devam edebileceklerdir. 

Ayrıca turistik amaçla yaptırılacak olan PCR testleri ücretleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan laboratuvarlarda 100 TL olarak belirlenmiştir. 

Random PCR testleri, ateş polikliniklerinde alınan testler, temaslıların PCR testlerinden ise herhangi bir ücret alınmamaktadır.”

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