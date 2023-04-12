  • BIST 5.164,22
  • Altın 1248.287
  • Dolar 19.3169
  • Euro 21.2347
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

Sağlık Bakanlığı'ndan İlaç Açıklaması

» »
Sağlık Bakanlığı'ndan İlaç Açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan İlaç Açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne ağrı kesici, kan sulandırıcı, böbrek nakil ilaçları, nefroloji ilaçları, onkoloji, zona ve kolesterol ilaçları, diyabet, antibiyotik, difteri ve tetanoz, parkinson ilaçlarının geldiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ilaçların peyderpey ülkemize gelmeye devam etmekte olduğu kaydedildi. 

12 Nisan 2023 tarihinde gelen tüm ilaçların detayları şöyle:

ELİQUİS 2.5MGAntikoagülanlar, Kan sulandırıcı 

ELİQUİS 5MGAntikoagülanlar, Kan sulandırıcı 

KAPEDA 500MGONKOLOJİ İLACI.

CONTRAMAL 50MGAĞRI KESİCİ

CONTRAMAL RETARD 100MGAĞRI KESİCİ

REVOLADE 50MGKAN SULANDIRICI

FEMERA 2.5MGONKOLOJİ İLACI.

ASACOL 800MGEnflamatuvar bağırsak hastalığı

VALTREX 500MGZona tedavisi 

LATİXA 375MGKolesterol ilacı

GALVUS 50MGDiyabet ilacı

PROGRAF 1MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN 

PROGRAF 0.5MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN 

MYFORTİC 180MG(BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN 

MYFORTİC 360MG(BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN 

PEXOLA  ER 1.5MGParkinson tedavisi

CRESTOR 10MG Kolesterol ilacı 

DTANTİBİYOTİK

(TD-VAC) 0.5ML İMDifteri ve tetanoz

DİFTERİ-TETANOZ AŞISITdap tetanos ve difteri

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanlığı şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı12 Nisan 2023 Çarşamba 15:17
  • Sürücülerin Dikkatine!12 Nisan 2023 Çarşamba 15:05
  • ''Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi Çalıştayı'' cuma günü yapılıyor12 Nisan 2023 Çarşamba 14:59
  • Lefkoşa-Girne yolunda kaza!12 Nisan 2023 Çarşamba 14:54
  • Ahmet Serdaroğlu’ndan hükümete: “Statükonun devamından yana çaba gösteren sizsiniz”12 Nisan 2023 Çarşamba 14:50
  • Tufan Erhürman: Ne bu halk düşmandır, ne çalışanlar, ne sendikalar, ne de sivil toplum örgütleri!12 Nisan 2023 Çarşamba 14:44
  • KTÖS: Sendikalar Kıbrıs Türk toplumunun var oluşunun temelini oluşturmaktadır12 Nisan 2023 Çarşamba 14:38
  • Oğuz: Balık üretim ve tüketiminde istenilen noktada değiliz12 Nisan 2023 Çarşamba 14:25
  • KTMMOB, İnşaat Taşeronları Birliği ile görüştü12 Nisan 2023 Çarşamba 13:59
  • Kıb-Tek’in AKSA’ya borçlarının devlet borcu olmasıyla ilgili yasa tasarısı Meclis Komitesi’nden geçti12 Nisan 2023 Çarşamba 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti