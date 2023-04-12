Sağlık Bakanlığı'ndan İlaç Açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne ağrı kesici, kan sulandırıcı, böbrek nakil ilaçları, nefroloji ilaçları, onkoloji, zona ve kolesterol ilaçları, diyabet, antibiyotik, difteri ve tetanoz, parkinson ilaçlarının geldiği kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ilaçların peyderpey ülkemize gelmeye devam etmekte olduğu kaydedildi.
12 Nisan 2023 tarihinde gelen tüm ilaçların detayları şöyle:
ELİQUİS 2.5MGAntikoagülanlar, Kan sulandırıcı
ELİQUİS 5MGAntikoagülanlar, Kan sulandırıcı
KAPEDA 500MGONKOLOJİ İLACI.
CONTRAMAL 50MGAĞRI KESİCİ
CONTRAMAL RETARD 100MGAĞRI KESİCİ
REVOLADE 50MGKAN SULANDIRICI
FEMERA 2.5MGONKOLOJİ İLACI.
ASACOL 800MGEnflamatuvar bağırsak hastalığı
VALTREX 500MGZona tedavisi
LATİXA 375MGKolesterol ilacı
GALVUS 50MGDiyabet ilacı
PROGRAF 1MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN
PROGRAF 0.5MG (BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN
MYFORTİC 180MG(BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN
MYFORTİC 360MG(BÖBREK) NAKİL HASTALARI İÇİN
PEXOLA ER 1.5MGParkinson tedavisi
CRESTOR 10MG Kolesterol ilacı
DTANTİBİYOTİK
(TD-VAC) 0.5ML İMDifteri ve tetanoz
DİFTERİ-TETANOZ AŞISITdap tetanos ve difteri
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