Sağlık Bakanlığı'ndan küçük Emine Benli için açıklama

Sosyal medyada son günlerde küçük Emine Benli ile ilgili çıkan haberler ve başlatılan yardım kampanyası üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Küçük Emine Benli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroşirurji hekimlerimiz tarafından Mezensefalik kitle ( Beyin Sapı Tümörü ) nedeniyle ileri tetkik, tedavisi ve operasyonu için 10.03.21 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’ne sevk edilmiştir. Hastanın ailesi kendi istekleri doğrultusunda bakanlığımızın anlaşmalı olduğu ve tüm masrafların tarafımızdan karşılandığı TC Üniversite Araştırma ve Eğitim Hastaneleri, TC devlet hastaneleri ve bazı özel hastaneler yerine yine bakanlığımızın anlaşmalı olduğu fakat yapılan protokol gereği hasta ödemeli bir merkez olan İstanbul Acıbadem Hastanesi’ne başvurmuşlardır. İlgili merkez ile bakanlığımızın yaptığı protokol gereği tedavi masrafları öncelikle hasta tarafından karşılanıp, farklar çıkarıldıktan sonra bakanlığımızca geri ödeme yapılmaktadır. Tüm bilgiler sevk sırasında aile ile paylaşılmıştır. Ancak Minik Emine’nin durumu göz önünde bulundurularak, Perşembe günü yapılacak ameliyatın ardından İstanbul temsilciliğimiz bilgilendirilmiş, bakanlığımız tarafından protokol kapsamında tedavi ücretlerinin geri ödenmesi sırasında kolaylık sağlanması ve sürecin hızlanması için gerekli adımları atmış bulunmaktayız. Küçük Emine Benli’ye ve ailesine KKTC Sağlık Bakanlığı olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletir, desteğimizin her koşulda devam edeceğini kamuoyu ile paylaşırız.