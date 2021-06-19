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Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

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Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Sağlık Bakanlığı Açıklama

Covid-19 ile mücadelede aşı yaptırmak isteyen kişilerin ( sinovac-Johnson&Johnson)aşıları için Sağlık Merkezlerimize gelmeden önce mutlaka https://www.asi.saglik.gov.ct.tr adresinden Aşı Bilgi Sistemine girerek kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Randevu almadan gelen kişiler nedeniyle merkezlerimizde yoğunluk yaşanmaktadır. Tüm halkımız rahat olsun. Yeterli miktarda aşımız bulunmaktadır ve gelmeye devam edecektir. Aşı programımız dahilinde hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir.

Güney Sağlık Komisyonu tarafından Johnson&Johnson aşılarının barkotları geç gönderilmiş ve ısrarımız üzerine elimize yeni ulaşmıştır.

Dolayısla Johnson&Johnson aşı yaptırmış ve kartlarında barkot olmayan kişilerin 21 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı yaptırmış oldukları merkezlere giderek barkodlarını almaları gerekmektedir. Kamuoyuna duyurulur.

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