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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!

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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hatırlatma doz aşılarına başlanacağını duyurdu!
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

01/11/ 2022 tarihi itibariyle Covid-19 hatırlatma doz aşılarına başlayacaktır. İlk etapta 75 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanlarına hatırlatma doz aşısı yapılacaktır. Aşı yaptırmak isteyen bahse konu grupta olan vatandaşlarımızın Temel Sağlık Hizmetler Dairesine bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceklerdir. Hatırlatma dozu yapacak olan kişilerin en az 2 Biontech aşılı olmaları gerekmektedir. Tek Biontech aşısı olanlar tam aşılı sayılmayacak, aşılarını tamamlamaları gerekecektir. 3 Biontech aşılı olanlar bir hatırlatma dozu yapabilecektir. 4 Biontech aşılı olanların hatırlatma dozu yapmalarına gerek yoktur. Hatırlatma doz aşısı bir önceki aşı dozundan en az 3 ay sonra yapılmalıdır.

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler Biontech aşısını hastalıklarının 3. ayından sonra ilk kez aşı olmuş gibi aşılarını başlatmaları gerekecektir. Yine aşılı ancak Covid-19 geçirmiş geçirmiş kişiler, hatırlatma dozlarını hastalıktan 3 ay sonra yapabileceklerdir.

12 yas ve üzeri icin önerilen hatirlatma dozlari

AŞISIZ En az 3 hafta ara ile Biontech 1. ve 2. doz (tamamlama). En az 3 ay sonra 1. doz hatırlatma,(BA4-BA5) en az 3 ay sonra 2. doz hatırlatma
1 Biontech yaptırmış kişi En az 3 hafta sonra 1 doz Biontech (tamamlama); 3 ay arayla 1. ve 2. hatırlatma dozu yapması gerekir
2 Biontech yaptırmış kişi 1. Biontech hatırlatma dozu en az 3 ay sonra 2. Biontech hatırlatma dozu
3 Biontech yaptırmış kişi En az 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu
4 Biontech yaptırmış kişi Hatırlatma dozuna gerek yok
Covid -19 geçirmiş AŞILI kişi Hastalıktan 3 ay sonra 1 Biontech hatırlatma dozu
Covid -19 geçirmiş AŞISIZ kişi Hastalıktan 3 ay sonra 1. ve 2. Biontech (3 hafta ara ile tamamlama)


MERKEZ ADI BİONTEC AŞI

Esentepe Sağlık Merkezi Hafta içi 8:00-14:00
Serdarlı Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30
Değirmenlik Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30
İskele Sağlık Merkezi Pazartesi 08:00-14:00
Güzelyurt Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30
Akdoğan Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30
Maraş Sağlık Merkezi Hafta içi 09:00-12:00
Lapta Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30
Çamlıbel Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30
Mehmetcik Sağlık Merkezi Hafta içi 09:00-12:00
Yenierenköy Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30
Trenyolu Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30
Dikmen Sağlık Merkezi Hafta içi 08:30-12:30
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi Hafta içi 08:30-12:00
Gazimağusa devlet Hastanesi Hafta içi 08:30-12:30
Girne Akçiçek Hastanesi Hafta içi 08:30-12:00
Cengiz Topel Hastanesi Hafta içi 08:30-12:00

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