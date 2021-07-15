Sağlık Bakanlığı’ndan Online Aşı Belgesi Temin Etmek İsteyenlere Duyuru!

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aşı işlemlerini tamamlamış kişilerin, bakanlık bünyesindeki adapass.gov.ct.tr adresine girerek aşı belgelerini oluşturabilecekleri duyuruldu.
Açıklamada, işlem sırasında sorunla karşılaşılması halinde çağrı merkezi 1111’den yardım alınabileceği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan duyuru şöyle:
“Aşı işlemlerini tamamlamış olan kişiler, KKTC Sağlık Bakanlığı adapass.gov.ct.tr adresine girerek aşı belgelerini oluşturabilirler. İşlem sırasında sorunla karşılaşılması halinde çağrı merkezi 1111’den yardım alınabilmektedir.”
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