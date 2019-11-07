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Sağlık Bakanlığı’ndan organ bağışı kampanyası: Bugüne kadar 511 kişi bağışçı oldu

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Sağlık Bakanlığı, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana bina girişinde Organ Bağışı Kampanyası düzenledi.
Sağlık Bakanlığı’ndan organ bağışı kampanyası: Bugüne kadar 511 kişi bağışçı oldu

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Nefroloji Uzmanı Deren Oygar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli kampanya hakkında bilgi vererek soruları yanıtladı.


PİLLİ


Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 3-9 Kasım’ın organ ve doku bağışı haftası olduğunu hatırlatarak, KKTC’de 2016 yılından itibaren yasal statüde nakil yapıldığını ve denetimlerin de aksatmadan sürdürüldüğünü belirtti.
Organ yetmezliğinin KKTC’de olduğu gibi dünyada da sürekli artan bir sorun olduğunu dile getiren Pilli, bu nakiller konusunda kendilerinin üzerine düşenin halkı bilinçlendirmek, teşvik etmek olduğunu vurguladı.
Pilli, bu konuda toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü, örgütlerin ve eğitimcilerin bu konuda yol gösterici olmasını beklediklerini söyledi.


ÖZYILKAN


Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan,2015 yılında geçen organ nakil yasasının ardından 2016 yılından beri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde nakil yapıldığını kaydetti.
Bugüne kadar birçok vakaya operasyon yapıldığını ifade eden Özyılkan, bu hafta organ bağışı haftası olması nedeniyle farkındalığı arttırmak ve gerekli bilgileri vermek için toplandıklarını belirtti.


OYGAR


Nefroloji Klinik Şefi Doç. Dr.Deren Oygar, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de organ yetmezliği çeken hasta sayısının her gün arttığını söyleyerek, organ yetmezliği yaşayan hastaların uzun yıllar bekleyerek hayatlarını kaybettiklerine işaret etti.


Bu hastalara hayat şansı vermek ve yaşam kalitelerini arttırabilmek için organ bağışının çok önemli olduğuna işaret eden Oygar, “Ülkemizde de 2016 yılından beri organ bağışı kabul edilerek nakil yapılmaktadır” dedi.


Oygar, bugüne kadar 40 böbrek nakli yapıldığını bunların 24 tanesinin beyin ölümü gerçekleşen hastaların bağışlarıyla gerçekleştiğini belirterek, bunun yanı sıra 1 kalp nakli yapıldığını ve 5 kalp ve 8 karaciğerin de bağışla TC’deki hastalara nakil yapıldığını anlattı. 


Hastaların hayatlarını sürdürebilmeleri için herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağıran Oygar, KKTC’nin bu konuda gerçekten duyarlı olduğunu ve kadavra istatistiklerine bakıldığında çevre ülkelerin ilerisinde olduğunu söyledi.


Oygar, 230 civarı diyaliz hastası olduğunu, organ bekleyen hasta listesinin de güncel olarak yenilendiğini kaydederek, bugüne kadar organ bağışında bulunan 511 kişiye de teşekkür etti.

BAĞIŞ

Organ bağışında bulunmak isteyenler, Magosa, Lefkoşa ve Girne hastanelerinden ve Koordinasyon Kurulu Sekretaryasından bağış formu temin edebiliyor. Forumlara Sağlık Bakanlığının web sitesinden de ulaşılabiliyor. Bağışçıların doldurdukları formlar ve kimlik fotokopileriyle yine aynı yerlere yapacakları başvuru sonrası Organ Bağışçısı kartlarını almaları mümkün.

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