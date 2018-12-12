Sağlık Bakanlığı'ndan selin yol açabileceği hastalıklar konusunda uyarı

Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız felaketlerin ardından, Sağlık Bakanlığı, selin yol açabileceği salgın hastalık ve sorunlar açısında halkı bilgilendirmek adına duyuruda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan duyuru şu şekilde:

“SELİN YOL AÇABİLECEĞİ SALGIN HASTALIK VE SORUNLAR AÇISINDAN, HALKIMIZA HATIRLATMALAR

Doğal Afetlerden olan seller ve su taşkınları, su ve kanalizasyon sistemlerini bozabilmekte ve biyolojik ve kimyasal kirlenme oluşturabilmektedir. Bir sel veya taşkın olayından sonra,başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere farklı nedenlerle farklı hastalıklar meydana gelmesi muhtemeldir.

Sel ile bulaşıcı/salgın hastalık ilişkisi, şöyle seyretmektedir;

dönem : İlk üç gün, bulaşıcı/salgın hastalık pek görülmez. dönem :Dördüncü günden dördüncü haftaya kadar olan bölümdür. Bulaşıcı hastalıkların görülmesi, sık karşılaşılan bir durumdur. Genellikle sel bölgesinde, selden önce tek tek bulunan hastalıkların salgın yaptığı görülmektedir. dönem : Dördüncü haftadan sonrasıdır. Kuluçka süresi uzun olan hastalıklar, bu dönemde görülür.

Hangi hastalıklar görülür?

Selin ev ve ev eşyalarını etkilemesi, sel geçtikten sonra da etkili olur. Bu etkileme, sağlık sorunlarını uzun döneme yayar.Suyla bulaşan mikroorganizmalara bağlı Öncelikle su ve besin kaynaklı ishalli hastalıkların ortaya çıkması beklenir. Suların içindeki sıvı ve katı atıkların cilde temas etmesi sonucu deri enfeksiyonlarının da artmasına neden olabilir. Bu koşullarda yaşayanlarda solunum yolu enfeksiyonları beklenir.

SELİN YOL AÇABİLECEĞİ SORUNLAR AÇISINDAN, HALKIMIZA HATIRLATMALAR.

Sel alanlarından uzak durunuz. kurtarma ve temizleme çalışmalarına yönelik, özel becerisi ve uzmanlığı olan kişilerin talimatlarına UYUNUZ

Yüksek yerlerde bulunmaya dikkat ediniz ve sel basmış yolda araç KULLANMAYINIZ .

. Aracınızdayken sel içinde kalırsanız, hemen aracı kapatınız ve yüksek bir yere çıkınız. Suyun 60 cm.lik (iki standart cetvel boyu) yükselme bir aracı sürüklemeye yeter, UNUTMAYINIZ .

. Dizinizi geçen suya Kopmuş elektrik tellerinden uzak durun ve ilgili yerlere bildiriniz. Sele bağlı ölümlerin önemli bir kısmı elektrik çarpması sonucu görülür, UNUTMAYINIZ .

Kopmuş elektrik tellerinden uzak durun ve ilgili yerlere bildiriniz. Sele bağlı ölümlerin önemli bir kısmı sonucu görülür, . Sellerle birlikte çevreden fare, yılan vb. hayvanlar gelebilir. Buna yönelik önlemlerinizi alınız.

Çocukların su birikintilerinde ve sel suları ile kirlenmiş oyuncaklarla oynamasına İZİN VERMEYİNİZ,

kimyasal madde ya da kanalizasyon karışmış olabilir, UNUTMAYINIZ.