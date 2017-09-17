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Sağlık Bakanlığı'ndan 'sıtma' açıklaması!

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Sağlık Bakanlığı'ndan 'sıtma' açıklaması!
Son günlerde Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, KKTC’de 3 İngiliz turistte sıtma vakalarının olduğu ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 13.09. 2017 tarihinde iki toplumlu ATHOC Sağlık Komitesi Rum Başkanı mail yolu ile üyelerine bu haberle ilgili bilgi verilmiştir. Aynı gün bakanlığımız ve Temel Sağlık Hizmetleri dairesi konu ile ilgili sağlık komitesi Türk üyesi tarafından bilgilendirilmiştir. Bakanlığımız bahse konu olan Esentepe bölgesine 13 Eylül tarihinde gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması için uzman müfettişleri görevlendirmiş ve tamamının yabancı olduğu 50 60 haneli site bölgesi ve geniş çaplı çevre bölgesinde yapılan incelemeler sonucu, yaz ayında olunması ve hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle bölgede akan ve ya birikmiş herhangi bir suyun bulunmadığı, herhangi bir tesisten de kirli akan bir suyun olmadığı tespit edilmiştir İlk yapılan araştırma ve denetlemeler sonucunda bölgede bu ortamlarda yaşaya bileceği düşünülen ve sıtmaya sebep olan anofel sineğine de rastlanmamıştır. Rum Sağlık Bakanlığı’nın 3 turistin Esentepe bölgesinde Ağustos ayının son haftasında tatil yaptıkları ve ülkelerine döndükten sonra sıtma hastalığına yakalandıkları iddiaları bakanlığımız tarafından araştırılmaktadır. Bakanlığımız Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile hastalığa yakalandığı iddia edilen 3 kişinin isimlerinin ve hastalığa ne zaman nerede ve ne kadar süre ile kaldıkları ile ilgili detaylı bilgileri Dünya Sağlık Örgütü’nden talep edilmiştir. Olayın önemini dikkate alan bakanlığımız Eserntepe bölgesinde yapılan incelemede söz konusu dönemlerde ve son yıllarda sıtma vakasına rastlanmadığını belirlemiştir. Ancak sıtma vakasının yaygın olduğu görüldüğü ülkelerden gelen bir yabancı turistte sıtma vakası görülmüş ve derhal tedavisine başlanmış ve yapılmıştır. KKTC genelinde ve özel olarak Esentepe bölgesinden bakanlığa ulaştırılan herhangi bir hastalık ihbarı olmamıştır, İlaçlama ve kontroller planlandığı şekilde devam etmektedir ve sıtma vakası rastlandığı iddia edilen 3 İngiliz tuıriste yapılacak genetik analizler sonrasında konula ilgili daha detaylı bilgiye ulaşılacaktır.

SITMA (MALARİA) HASTALIĞI NEDİR?

Dişi anofel cinsi sivrisineklerde bulunan parazitlerin, insanları ısırması, ender durumlarda kan taransfüzyonu ve iğne (şiringa) paylaşımı sonucu meydana gelen, nöbetler halinde ateş ve titremeye neden olan, yaygın bir hastalıktır. Kuluçka süresi ortalama 7 gündür. Semptomlar genellikle 7 ila 30 günde görülmekle birlikte sıtma endemik bölgeden ayrıldıktan birkaç ay (nadir bir yıla kadar) sonrasında görülmektedir. Teşhis ve tedavisi mümkündür. Tedavi edilmediği takdirde ciddi problemlere yol açabilmektedir.

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