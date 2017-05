“Sağlık Bakanlığı’ndan talep gelmesi halinde sağlık için göreve hazırız’’

KTSÇHB kaosa oynayanlar bulunduğu iddiasında bulunup kaosa oynayanlara cevap vermek istediklerini belirtti ve “Sağlık Bakanlığı’ndan talep gelmesi halinde üyelerimiz ve üniversite hastanelerimiz ile toplum sağlığı için göreve hazırız’’ dedi.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Remzi Gardiyanoğlu, Yönetim olarak, kamu hekimlerinin ikinci iş yapmalarına göz yuman gelmiş geçmiş her siyasi iradeye karşı tutumlarının tüm kamuoyunca bilindiğini kaydederek, “Ne yazıktır ki, kamu hekimlerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının düzeltilmesi gerekliliğini her fırsatta dile getirmemize, hatta daha hukuk mücadelemize başlamadan önce de, bu uğurda her türlü desteğe hazır olduğumuzu açıklamamıza rağmen, kamu hekimlerini temsil eden sendika, bu iki konu ile, illegal yürüttükleri ikinci iş konusunu her daim aynı kefeye koymuş ve vazgeçilmez bir hak olarak kamuoyu karşısında algı oyunları sergilemiştir” görüşünü savundu.

Gardiyanoğlu, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Geldiğimiz son durum, her ne kadar, kamuoyu karşısında hekim örgütlerinin karşı karşıya geldiği gibi bir izlenim oluşturmuş gibi görünse de, Tıp-İş'in mahkemenin verdiği Mandamus Emirnamesini önce küçümser ve daha sonra da arkasından dolanma çabaları, gerçek hedeflerini gözler önüne sermiştir.

Tıp-İş'in bugün açıkladığı grev kararının merkezinde de yine ne yazıktır ki, gerçekçi olmayan ve yasal temellere dayanmayan maaş artış talebi maskesine bürünmüş, kaybetmeyi göze alamadıkları ikinci iş rantını kaybetmeme kaygısı yatmaktadır.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu olarak, daha öncede defalarca açıkladığımız gibi Sağlık bakanlığından talep gelmesi durumunda, Tıp-İş'in eylemlerinin kamu sağlığını olumsuz etkilemesine ve asıl amaçları olan kaos ortamının oluşmasına izin vermeyeceğimizi, kliniklerimizde, üniversite hastanelerinde ve Sağlık Bakanlığı'nın kapılarını açması durumunda tüm devlet hastanelerinde halkımıza hak ettikleri sağlık hizmetini sunmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyu ile paylaşırız.”