Sağlık Bakanlığı’ndan TUS’u kazanan doktorlara duyuru

Sağlık Bakanlığı, tıpta uzmanlık sınavını (TUS) kazanan KKTC vatandaşı doktorların uçuşların normale dönmesinin ardından Türkiye’ye gidecekleri tarihten itibaren on gün içinde TC Sağlık Bakanlığı’na ihtisasa başlamak üzere başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2020 1. Dönem TUS’a girerek başarılı olan ve Türkiye Cumhuriyeti’nde ihtisas yapmaya hak kazanan KKTC vatandaşı doktorların salgın döneminde gitmeleri mümkün olamayacağından, doktorların ihtisas haklarını kaybetmemeleri için KKTC Sağlık Bakanlığı ve TC Sağlık Bakanlığı arasında görüşmeler gerçekleştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, “Yapılan istişareler neticesinde, uçuşların normale dönmesinin ardından doktorların, Türkiye’ye gittikleri tarihten itibaren 10 gün içerisinde TC Sağlık Bakanlığı’na ihtisasa başlamak üzere başvuru yapmaları gerekmektedir. Kamuoyuna duyurulur” denildi.