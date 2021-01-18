  • BIST 1.557
  • Altın 442,017
  • Dolar 7,4740
  • Euro 9,0282
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -8 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "11'i yerel 14 pozitif vaka''

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni AŞI duyurusu

» »
Sağlık Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri vatandaşların koronavirüs aşısı olmak için "asi.covid19.saglik.gov.ct.tr" adresindeki formu doldurarak başvuru yapabileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni AŞI duyurusu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, "asi.covid19.saglik.gov.ct.tr" adresindeki formu doldurarak başvuruda bulunabileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugüne kadar, mail yoluyla ve dün yayınlanan web adresi üzerinden yapılan tüm başvuruların geçerli olduğunu, yeni başvuruların ise "asi.covid19.saglik.gov.ct.tr" üzerinden kabul edileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı dün 65 yaş ve üzeri vatandaşların Koronavirüs aşısı olmak için "covidktbmo.org" adresine girerek başvuru yapılabileceğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklama ile başvuru yapılacak mail adresini  3. kez değiştirmiş oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Başkan Yardımcısı CTP'li Armağan Candan oldu18 Ocak 2021 Pazartesi 18:38
  • Din İşleri'nden Yunan Başpiskoposa tepki!18 Ocak 2021 Pazartesi 18:15
  • Vergi kararnamesi kabul edildi18 Ocak 2021 Pazartesi 18:12
  • Yeni Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu seçildi18 Ocak 2021 Pazartesi 18:06
  • Saner:“Vakalardaki artış, yılbaşı gecesinden kaynaklı''18 Ocak 2021 Pazartesi 17:52
  • HAK-SEN'den Hayat Pahalılığı tepkisi18 Ocak 2021 Pazartesi 17:36
  • UBP bu kez Önder Sennaroğlu'nu aday gösterdi18 Ocak 2021 Pazartesi 17:33
  • Kıbrıslı Bahar Sevinç Survivor'da!18 Ocak 2021 Pazartesi 17:22
  • Erhürman: Enfeksiyon komitesi kararında yapılan revizyon yok hükmündedir18 Ocak 2021 Pazartesi 17:20
  • Ertuğruloğlu: “Konfederasyondan Bahsetmek Eşit Egemen Devlet İddiasından Vazgeçilmiş Gibi Algılanmamalı”18 Ocak 2021 Pazartesi 17:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti