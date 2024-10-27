Sağlık Bakanlığı'ndan yeni doğan bebek skandalı ile ilgili açıklama!

Sağlık Bakanlığı Açıklama
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu , Acil Durum Hastanesi, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 7 çocuğun genel durumlarının ( 26 Ekim 2024 Cumartesi ) eş zamanlı olarak bozulması ve birinin vefatı üzerine Bakanlığımız konuyu incelemeye almış, idari soruşturma başlatılmış, adli makamlara gereki bildirimlerde bulunulmuştur. Soruşturmanın selameti için polisimizle iş birliği yapılmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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