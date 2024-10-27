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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni doğan bebek skandalı ile ilgili açıklama!

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Sağlık Bakanlığı'ndan yeni doğan bebek skandalı ile ilgili açıklama!
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni doğan bebek skandalı ile ilgili açıklama!

Sağlık Bakanlığı Açıklama 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu , Acil Durum Hastanesi, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 7 çocuğun genel durumlarının  ( 26 Ekim   2024 Cumartesi )  eş zamanlı olarak bozulması ve birinin vefatı üzerine Bakanlığımız konuyu incelemeye almış, idari soruşturma başlatılmış,  adli makamlara gereki bildirimlerde bulunulmuştur.  Soruşturmanın selameti için polisimizle iş birliği yapılmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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