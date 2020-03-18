Sağlık Bakanlığı’ndan yurt dışında tedavi gören hastalar için telefon hattı

Sağlık Bakanlığı, yurt dışında tedavi gören hastaların başvurabileceği bir telefon hattı açıkladı.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamada, “Yurtdışında tedavi gören ve sağlık durumları nedeniyle genel karantina koşullarından farklı bir uygulamaya tabi tutulma ihitiyacı olan vatandaşlarımızın bu durumlarını iletmek ve bilgilendirme alabilmeleri için bakanlığımızın 0533 864 6116 numaralı hatlarına başvurmaları önemle rica olunur” denildi.