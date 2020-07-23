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Sağlık Bakanlığı’nın daha hızlı ihale yapması için kararname

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Sağlık Bakanlığı’nın daha hızlı ihale yapması için kararname
Sağlık Bakanlığı’nın daha hızlı ihale yapması için kararname

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 genel salgın hastalık kapsamında yapacağı ihalelerin, üç aylık süreyle Kamu İhale Yasası kuralları dışında tutulması için yasa gücünde kararname hazırlandı.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameye göre, bu karar, ülkede son dönemde yaşanan Covid-19 genel salgın hastalık çerçevesinde yaşanması muhtemel sağlık problemlerine anında müdahale ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan ihaleleri daha hızlı gerçekleştirmek amacıyla alındı.

SİGORTALILARA 7 AYLIK PRİM DESTEĞİ

“Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname” de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genel gerekçesinde, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle çalışma hayatındaki olağanüstü koşullar yüzünden ekonominin olumsuz etkilendiği ve işletmelerin de ödeme güçlüğüne girdiği belirtilen yasa gücünde kararname, kapsamındaki iş yerlerinde fiilen çalışan sigortalıların mevcut işyerlerinde devamlılığının sağlanması amacıyla sosyal sigorta primlerinin belli bir oranının karşılanmasını düzenliyor. Kararname uyarınca, Temmuz 2020-Ocak 2021 dönemi boyunca işletmelerin sosyal sigorta prim oranlarının bir kısmı karşılanacak.

İSTİHDAMA DESTEK

Yine benzer gerekçeyle “İhtiyat Sandığı Dairesi İstihdam Destek Merkezinden İstihdamın Sürdürülebilirliğini Sağlamak Amacıyla Destek Ödemesi ve Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik Prim Desteği Verilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ve “Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname” de hazırlandı.

DİPKARPAZ BELEDİYESİ’NE ÇÖP AYRIŞTIRMA ALANI OLARAK KULLANILMAK ÜZERE ARAZİ VERİLDİ

Bakanlar Kurulu, Dipkarpaz’da bir araziyi, kamu yararına ayrılarak, devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, Çevre Koruma Dairesi’nin uygun bulacağı bir yere taşınması koşuluyla çöp ayrıştırma alanı olarak kullanılmak üzere Dipkarpaz Belediyesin’in geçici kullanımına verilmek üzere İçişleri Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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