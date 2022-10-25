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Sağlık Bakanlığı'nın sivrisineklerle mücadelesi sürüyor

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Sıhhiye ekipleri evlerin bahçelerine gerekli uygulamaları yapıyor
Sağlık Bakanlığı'nın sivrisineklerle mücadelesi sürüyor

“Sağlık Bakanlığı Sıhhiye Ekipleri Sivrisinek Mücadelesinde En Yeni ve Etkin Yöntemlerle Mücadeleye devam ediyor”

KKTC Sağlık Bakanlığı sıhhiye ekipleri sivrisinek mücadelesinde en etkin yöntemlerle mücadele gerçekleştiriyor.

Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sivrisinek örneklemeleri tespit edilen türlerle ilgili çalışmalara devam etmektedir. Sıhhiye ekipleri evlerin bahçelerine kadar girerek gerekli uygulamaları yapmaktadır.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi söz konusu sivrisinek türüyle mücadele için gerekli önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımızın özellikle son yağan yağmurlar sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri nesnelerini boşaltarak durgun su kaynaklarına dikkat etmeleri önemle rica olunur.

Bakanlık hastalıkları önleme kapsamında tüm bilimsel gelişmeleri takip etmekte ve yenilikçi stratejileri ile birleştirerek dünya standartlarında hizmet vermektedir.

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