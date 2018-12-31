"Sağlık çalışanımıza yapılan şiddet ve hakaret affedilemez"

Bakan Besim'in açıklamaları şöyle ;

Bilinmesini isteriz ki; sağlık çalışanımıza kalkan el, sözlü veya fiziksel şiddet biz Sağlık Bakanlığı’na, tüm sağlık çalışanlarına ve aslında insanlığa yapılan affedilemez bir hakarettir. Görevi başında gece gündüz, hele de acil servis gibi aşırı yoğun ve yaşamsal önemi olan bir yerde çalışan personele yapılan böylesi hareketleri ve hakaretleri şiddetle kınıyoruz. Bilinmesini isteriz ki böylesi hareketleri yapanların cezalandırılmasının sonuna kadar takipçisiyiz.

Ülkemizde yıllar içinde çok büyük bir nüfus artışı olmuştur. 80 bin nüfusa göre inşa edilen hastanelerimiz ve sağlık merkezlerimiz bugün 400 binin üzerinde bir nüfusa hizmet vermektedir. Ancak yıllar içerisinde sağlık personeli ve sağlıktaki alt yapı aynı oranda artmamış ve genişleyememiştir. Bunun farkında olarak ileriye yönelik sağlık planlaması ve sağlık sisteminin reorganizasyonu için göreve geldiğimiz günden beri çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu süreçte gerek hekim gerekse hemşire konusunda kadrolarımızı güçlendirdik. Ancak hala yeterli sayıda sağlık personelimiz mevcut değildir. Özellikle polis ve güvenlik konusunda ciddi eksikliklerimiz olduğunun bilincindeyiz. Hedefimiz 2019 yılında özellikle güvenlik, hemşire ve diğer olmazsa olmaz sağlık servis personelinin kadrolarını doldurmaktır. Yine acil servis, yoğun bakım ve diğer eksikliği olan servislerin güçlendirilmesi de önceliklerimiz arasındadır.

Yine sağlık çalışanlarına sözlü ve /veya fiziksel saldırıda bulunanlarla ilgili daha ağır cezai yaptırımlar için yasal düzenlemeler de gündemimizdedir.

Ülke olarak özellikle 2018’de çok zor günlerden geçtik. Yaşanan ağır ekonomik kriz, sel felaketleri ve gencecik canlarımızın ölümleri hepimizi çok derinden yaralamıştır. Ancak bunların karşısında yapmamız gereken birbirimize bağırıp çağırmak, şiddet uygulamak ve öfke biriktirmek değildir. Biz Kıbrıslı Türkler çok acılı bir tarihe, bir o kadar da mücadeleci ruha sahibiz. Bize düşen el ele vermek, birbirimize sevgi ve saygıyla sarılarak güven duymaktır. Sağlıkta yılların biriktirdiği sorunlar vardır. Ancak bu sorunların hepsinin teşhisi konmuş ve tedavisi bizler tarafından çok iyi bilinmektedir. İhtiyacımız olan şey güçlü bir irade ile hedefe kilitlenmektir. Görevde olduğumuz on bir aydan beri de gerek sağlık bakanlığı gerekse hükümet olarak 7/24 adaletin ışığında ülkedeki her soruna el atmaya ve çözüm bulmaya çalışıyoruz.

İhtiyacımız olan şey biraz zaman ve sizlerin desteğidir.

Ben bu duygularla fiziksel şiddete uğrayan hemşiremize geçmiş olsun diyorum, Sağlık Bakanlığı olarak tüm personeliminiz her zaman yanında olduğumuzu gerek manevi gerek hukuksal gerekse sürecin takibi ve bunu yapanların cezalandırılması için her türlü desteği sağlayacağımızı bir kez daha vurgularım. Tüm halkımızın ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlarken; yeni yılın bize barış, sevgi ve adalet getirmesini diliyorum.