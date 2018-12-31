  • BIST 90.443
  • Altın 218,233
  • Dolar 5,2836
  • Euro 6,0514
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Sağlık çalışanına saldırıya tepkiler sürüyor

» »
Sağlık çalışanına saldırıya tepkiler sürüyor
Sağlık çalışanına saldırıya tepkiler sürüyor

 

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, bugün saat 03.30 dolaylarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevi başındaki bir hemşirenin, hastaya sağlık hizmetini sunduğu sırada hasta yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade ederek, olayı kınadı, eylemi gerçekleştiren saldırganın gerekli cezayı alması için adli sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Sözkonusu sendikalar ve birlikler adına KAMU-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak Çarşamba günü saat 11.30’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde sözkonusu sendikalar ve birlikler tarafından basın açıklaması yapılacağı ve şiddet olaylarının bir kez daha protesto edileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: “Çeşitli kereler yaptığımız basın açıklamaları ve eylemlere rağmen yönetenler, güvenlik zaafiyetlerini giderme konusunda hiçbir iyileştirme yapmamıştır ve sonuç olarak hem hastalar hem de sağlık çalışanları risk altında kalmaya devam etmektedir.Bizler sağlıkta örgütlü Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak uzun yıllardır ülkemizin önemli bir halk sağılığı sorunu haline gelen şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınacak önlemler konusunda, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmekteyiz.Bir kez daha belirtmek isteriz ki; “sağlık çalışanına yapılan saldırı” hizmet almayı bekleyen hastaların tedavisini olumsuz yönde etkileyeceği için sağlık hizmetine ihtiyacı olan “hastalara yapılan saldırıdır”.Darp edilen sağlık emekçisi arkadaşımıza geçmiş olsun derken, bu şiddet olayını kınar ve bu eylemi gerçekleştiren saldırganın da gerekli cezayı alması için adli sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. 02 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 11.30’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil servisi önünde sendikalarımız ve birliklerimiz tarafından basın açıklaması yapılacak ve şiddet olayları bir kez daha protesto edilecektir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hastanede olay çıkaran iki kişi hakkında yasal işlem31 Aralık 2018 Pazartesi 12:14
  • Sağlık çalışanına saldırıya tepkiler sürüyor31 Aralık 2018 Pazartesi 12:09
  • %30 zam kararından sonra Devlet Dairelerinde kuyruklar oluştu31 Aralık 2018 Pazartesi 12:07
  • "Sağlık çalışanımıza yapılan şiddet ve hakaret affedilemez"31 Aralık 2018 Pazartesi 11:54
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni yıl mesajı (VİDEO HABER)31 Aralık 2018 Pazartesi 11:23
  • Elektrikte doğal gaz adımı.. Hedef %40 ucuzlatmak31 Aralık 2018 Pazartesi 11:21
  • Suriye uyruklu 3 kişi, 'Adınız FETÖ operasyonlarına karıştı’ diyerek 3 kişiyi 30 bin TL dolandırdı31 Aralık 2018 Pazartesi 11:14
  • Yürekleri ağza getiren kaza: Takla atan araçtan dışarıya fırladı31 Aralık 2018 Pazartesi 10:24
  • Kaldırımlardan sonra bisiklet yollarına park !..31 Aralık 2018 Pazartesi 08:30
  • Taner Ulutaş'tan yeni yıl mesajınız var!31 Aralık 2018 Pazartesi 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti