Sağlık çalışanına saldırıya tepkiler sürüyor

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, bugün saat 03.30 dolaylarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevi başındaki bir hemşirenin, hastaya sağlık hizmetini sunduğu sırada hasta yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade ederek, olayı kınadı, eylemi gerçekleştiren saldırganın gerekli cezayı alması için adli sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Sözkonusu sendikalar ve birlikler adına KAMU-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak Çarşamba günü saat 11.30’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde sözkonusu sendikalar ve birlikler tarafından basın açıklaması yapılacağı ve şiddet olaylarının bir kez daha protesto edileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: “Çeşitli kereler yaptığımız basın açıklamaları ve eylemlere rağmen yönetenler, güvenlik zaafiyetlerini giderme konusunda hiçbir iyileştirme yapmamıştır ve sonuç olarak hem hastalar hem de sağlık çalışanları risk altında kalmaya devam etmektedir.Bizler sağlıkta örgütlü Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak uzun yıllardır ülkemizin önemli bir halk sağılığı sorunu haline gelen şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınacak önlemler konusunda, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmekteyiz.Bir kez daha belirtmek isteriz ki; “sağlık çalışanına yapılan saldırı” hizmet almayı bekleyen hastaların tedavisini olumsuz yönde etkileyeceği için sağlık hizmetine ihtiyacı olan “hastalara yapılan saldırıdır”.Darp edilen sağlık emekçisi arkadaşımıza geçmiş olsun derken, bu şiddet olayını kınar ve bu eylemi gerçekleştiren saldırganın da gerekli cezayı alması için adli sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. 02 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 11.30’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil servisi önünde sendikalarımız ve birliklerimiz tarafından basın açıklaması yapılacak ve şiddet olayları bir kez daha protesto edilecektir.”