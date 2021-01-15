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Sağlık çalışanları bugünden itibaren aşılanacak

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Türkiye’de acil kullanım onayı verilen ve Çin’in Sinovac isimli şirketi tarafından üretilen 20 bin doz Coronavac aşısı dün KKTC’ne ulaştırıldı.
Sağlık çalışanları bugünden itibaren aşılanacak

Türkiye’de acil kullanım onayı verilen ve Çin’in Sinovac isimli şirketi tarafından üretilen 20 bin doz Coronavac aşısı dün KKTC’ne ulaştırıldı.

Sağlık çalışanları bugünden itibaren aşılanacak. Aşılar ilk etapta öncelikli olarak 5 bin sağlık çalışanına, daha sonra ise 65 yaş üstü kişilere yapılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Pilli’ye bugün saat 11.15’te, Acil Durum Hastanesi’nde ilk doz aşılar yapılacak.

Öte yandan Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile ilk parti Kovid-19 aşısının KKTC’ye gelişi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Saner, hazırlanan aşı programı çerçevesinde gönüllülük esasına göre öncelikle 5000 sağlık çalışanı sonrasında ise 65 yaş üstü kesimlerin aşılanacağını, hedefin ise nüfusun yüzde 80’inin aşılanması olduğunu ifade etti. Saner, ülke sıkıntıya düşmediği sürece kapanmayı arzu etmediklerini de ifade etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de aşıların ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, aşılama ile ilgili son hazırlıkların yapılmakta olduğunu, muhtemelen bugün aşılama çalışmalarına başlanacağını söyledi. İkinci parti aşıların ne zaman geleceği yönündeki soruya karşılık ise Bakan Pilli,Türkiye ile konuşup tarih aldıktan sonra aşılamanın devam edeceğini kaydetti.. 

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