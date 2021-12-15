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Sağlık Çalışanları Grevde: 'Türkiye'de Açlık Ve Yoksulluk Sınırının Altında Çalışıyoruz'

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Sağlık Çalışanları Grevde: 'Türkiye'de Açlık Ve Yoksulluk Sınırının Altında Çalışıyoruz'
Sağlık Çalışanları Grevde: 'Türkiye'de Açlık Ve Yoksulluk Sınırının Altında Çalışıyoruz'

Türkiye'de hekimlerin özlük haklarında iyileştirici düzenlemeler içeren ve tüm partilerin oybirliğiyle TBMM'ye getirilen yasa teklifinin geri çekilmesi üzerine, sağlık meslek örgütleri bugün ülke çapında greve gitti.

1 Aralık'ta TBMM'ye gelen düzenleme, pratisyen hekimlere 2 bin 500 TL, uzman hekimlere ise 5 bin TL ek gösterge zammı içeriyordu.

Pratisyen hekimlerin emeklilik ek göstergesinin 13 binden 33 bine, uzman hekimlerin ise 17 binden 40 bine çıkarılması öngörülen yasa teklifi, hekimlerin emeklilik hakları açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de güncel maaşlarında herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktı.

Teklif hekimlerin hastanelerin döner sermayesinden hali hazırda aldıkları "sabit ek ödeme" ücretinin, emekliliğe yansıyacak şekilde merkezi sağlık bütçesinden karşılanmasını içeriyordu.

Yasa teklifinin sadece hekimlerin bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlanmış olması, son iki hafta içerisinde tüm Türkiye'de sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

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