  • BIST 93.978
  • Altın 245,638
  • Dolar 5,9639
  • Euro 6,6575
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Sağlık Çalışanlarına “Acil Durumlarda Kritik Hasta Yönetimi” eğitimi verildi

» »
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına “Acil Durumlarda Kritik Hasta Yönetimi” eğitimi verildi.
Sağlık Çalışanlarına “Acil Durumlarda Kritik Hasta Yönetimi” eğitimi verildi

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, hemşireler, hekimler ve 112 çalışanları, “afet triajı”, “renk kodlaması ve triaj sistemleri”,  “acil hasta triajı”, “CPR”, “acil radyolojik tetkikler” gibi konularda eğitim aldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Thalassemia Merkezi'nde gerçekleşen eğitim çalışmasına 200’e yakın sağlık çalışanı katıldı. 

Eğitimler, İstanbul’dan KKTC’ye davet edilen Acil Tıp Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Ömerul Faruk Aydın başkanlığında, acil sorumlusu Uğur Durmaz ve hemşirelik yöneticisi Sibel Kibar Dağlı tarafından verildi.

ÖRS: “ACİL SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Umure Örs, yaptığı konuşmada, her alanda eğitimin önemine dikkat çekerek, “Özellikle acil sağlık hizmetleriyle ilgili eğitim çalışmaları hayati önem taşıyor. Bu eğitimlerin deneyimli uzmanlar tarafından verilmesi de ayrıca önemli.  Sağlık Bakanlığı olarak hizmet içi eğitim çalışmalarına önem gösteriyoruz” dedi.

Örs, ayrıca Sağlık Bakanlığı’nda ambulans şoförü olarak görev yapan ve yaşamını yitiren Cesim Duran’ın sevenleri ve ailesine başsağlığı dileyerek acılarını paylaştıklarını dile getirdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Poliklinik, Sağlık Merkezi ve Sağlık Ocaklarında diyetisyen görev yapacak30 Nisan 2019 Salı 14:30
  • Tabibler Birliği 'Aşı Haftası' dolayısıyla bir bildiri yayımladı29 Nisan 2019 Pazartesi 15:51
  • Yeni sinir hücresi oluşumu Alzheimer için umut olabilir mi?29 Nisan 2019 Pazartesi 13:16
  • Canan Karatay: Çaya tereyağı koyun28 Nisan 2019 Pazar 16:31
  • Süt bezleri görseli nasıl viral oldu?28 Nisan 2019 Pazar 11:07
  • Hastalıkları önlemede ne yediğiniz kadar ne zaman yediğiniz de önemli27 Nisan 2019 Cumartesi 22:49
  • Türkiye’de her üç kişiden biri obez27 Nisan 2019 Cumartesi 21:36
  • Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir27 Nisan 2019 Cumartesi 17:32
  • 2 ay veya daha uzun süre antibiyotik kullanan kadınlarda kalp krizi ve felç riski daha fazla26 Nisan 2019 Cuma 11:16
  • Türk doktorun “Fidan sendromu” tanımı dünya tıp literatürüne girdi25 Nisan 2019 Perşembe 23:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti