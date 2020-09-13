  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAYDP'de yeni bir covid vakası daha! Kadın Kolları başkanı da Covid-19 pozitif

Sağlık Çalışanlarına Karşı Irkçı-Politik Söylemler Kabul Edilemez

» »
KTTB,KTHS:Sağlık Çalışanlarına Karşı Irkçı-Politik Söylemler Kabul Edilemez
Sağlık Çalışanlarına Karşı Irkçı-Politik Söylemler Kabul Edilemez

Aylardır bıkmadan usanmadan uyardığımız, anlatmaya çalıştığımız halde yeterli hazırlık ve organizasyon yapılmadan gerçekleştirilen açılımla artan vakalar karşısında, yaşanan sorunları aşamayan bir yönetim olduğu ortadadır.

Örgütlerimiz ilk vakanın görülmesinden aylar önce tehlikeyi görüp uyardığı gibi, ikinci dalga konusunda da zamanında uyarmış ve yapılması gerekenleri söylemiştir. Süreç boyunca aralıksız olarak halkın sağlığının korunması, sağlık sisteminde ve ülkemizde gerekli hazırlıkların yapılması ve eksikliklerin giderilmesi için büyük bir sorumluluk ve özveri ile çalışan hekimler, günümüzde,  idarenin bu kadar ciddi bir salgınla mücadelede bile ciddiyetten uzak, popülist yaklaşımları sonucu tamamlamadığı hazırlıklar ve organizasyondaki sıkıntılarla boğuşmak zorunda bırakılmıştır.

 

 

Hekimlerin görevi halkımızın sağlığını korumak ve hastalarımızı en güncel bilimsel rehberler doğrultusunda, en iyi şekilde tedavi etmektir. COVID-19 pozitif hastalarımızın, şüpheli ve temaslıların ve COVID-19 dışı hastaların tetkik, tedavi ve takiplerinin en iyi şekilde yapılacağı şartları sağlamak ise idarenin görevidir ve yetkisindedir.

 

 

COVID-19 vaka sayımızın artması sürpriz değildir, aylar öncesinden uyardığımız, beklenen bir durumdur. Bunun olmaması için yaptığımız tüm uyarılara kulak verilmeyerek gerçekleştirilen açılımla, halkın sağlığının riske atıldığı bu günlere gelmiş bulunuyoruz. Dünyanın en gelişmiş sağlık sistemlerine sahip ülkelerinde bile, hastane kapasitelerinin aşılması, hastalığa bağlı can kayıplarında ve kalıcı hasarlarda artışa neden olmuşken, ülkemizde de gerekliliği herkes tarafından kabul edilen pandemi hastanesi yapılmadan, sağlık personeli artırılıp, gerekli organizasyon ve eğitim sağlanmadan, ihtiyaca uygun cihaz, ilaç ve malzeme stoğu sağlanmadan yaşanan açılımla oluşan vaka artışını durduracak etkin önlemlerin ve düzenlemenin zamanında hayata geçirilmesine olanak verilmemiştir. Halka içinde bulunduğumuz riskli durumla ilgili gerçekçi bilgiler aktarılıp, bireysel ve toplumsal tedbirlere uyumun artırılması sağlanacağına, sürekli olarak tekrarlanan “her şey kontrol altında, endişe edecek bir şey yok” tarzı söylemler ise rehavet halinin uzamasına neden olmuştur.

 

 

Toplam vaka sayımız hastane kapasitemizi aşmıştır. Hastalarımızı aktardığımız karantina otel ve yurtlarında etkin hekim/hemşire takibi yapılamamaktadır. İdare sağlık çalışanlarına sürekli olarak artan şekilde sorumluluk yüklemekle birlikte, ayni oranda yetki paylaşmamaktadır. Hekimler ve sağlık çalışanları aşılamayan sorunlarla, organizasyonsuzlukla boğuşmaktan ve yatak kısıtlılığı nedeni ile hızlı hasta sirkülasyonundan yorgun ve moralsizdir.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi  pandemi süreci politik çıkarlara alet edilmeye, idarenin eksiklikleri sağlık çalışanlarına mal edilmeye ve çatışma ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. Sorumluluğu, ülkemizdeki şartları her bir insanımız için iyileştirmek olanların beğenmedikleri şartlardan çalışanları sorumlu tutarak aylardan beridir fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına karşı ırkçı/politik girişimleri kabul edilemez. Bilinmelidir ki Kıbrıs Türk hekimleri bu ülkedeki her bireyin doğuştan gelen sağlık hakkını din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyal statü farkı gözetmeksizin eşit olarak savunmaya devam edecektir.

 

Tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen, ekonomileri çökerten COVID Pandemisiyle, toplumsal mücadele, dayanışma ve işbirliği şarttır. Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın eksik sağlık alt yapısını, sağlık personelini ve organizasyonu gidermek için acilen harekete geçmesi elzemdir. Hekimler üzerlerine düşen görev ve sorumluluğun bilincindedir ve sahadadır. Yöneticiler, derhal sağlık çalışanları ve örgütleri ile işbirliği içinde, bu ülkede yaşayan her bireyin hak ettiği çağdaş ve yeterli sağlık hizmetine ulaşması ve sağlığının korunması için gerekli şartları sağlamalıdır.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı açıkladı: Zaroğlu ayrı oda ve yatak istemiş13 Eylül 2020 Pazar 16:36
  • Siyasi eylem yaptılar diyenlere Hemşirelerden sert tepki13 Eylül 2020 Pazar 16:33
  • Pilli ile Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu görüştü13 Eylül 2020 Pazar 16:26
  • Eski eşine dönmek isteyen eski sevgilisine cinsel tacizde bulundu13 Eylül 2020 Pazar 16:07
  • Bir doktor daha tepki gösterdi:Domatesin ucuzu makbuldür de ; insanın, eleştirinin, siyasetin değil !!!13 Eylül 2020 Pazar 15:56
  • Tıp-İş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Varış:Beceremedikleri eksiklerin suçunu Sağlık çalışanalrına atıyorlar13 Eylül 2020 Pazar 15:53
  • YDP Arıklı'nın sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti13 Eylül 2020 Pazar 15:48
  • Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu13 Eylül 2020 Pazar 15:43
  • Cemal Özyiğit: “Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmemesi ciddi bir yanlış ve eksiklik”13 Eylül 2020 Pazar 15:37
  • KTOS, yarın uyarı grevi yapacak13 Eylül 2020 Pazar 15:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti