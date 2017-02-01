"Sağlık çalışanlarının kötü şartlar altında çalışma yaptıkları da acı bir gerçektir"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Av. Ayşe Öztabay, Hasta Hakları Yasa Tasarısı'nın ivedilikle gündeme alınıp yasalaştırılması gerektiğini kaydetti.

Öztabay, bu yasanın hayat bulmasının, sadece hasta hakları açısından değil, doktorlar, hemşireler ve hastane personellerinin da huzurlu bir ortamda görev yapmalarının sağlanması açısından da gerekli olduğuna dikkat çekti.

Mağusa Devlet Hastanesi'nde yaşanan 'sözlü hemşire şiddeti" iddiası ve sonrasında yaşanan gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan Öztabay, Sağlık Bakanının soruşturma başlatacağını açıkladığını belirterek, olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Sağlık alanında yapılması gereken ivedi işler olduğunu belirten Öztabay, ancak hükümet yetkililerinin sağlığa yönelik bakış açısı ve sağlığa ayrılan mevcut bütçe ile sağlıkta ilerleme sağlanmasının mümkün olmadığını vurguladı. Sağlık alanında gelişim için en azından %15’lik bir bütçe gerektiğini belirten Öztabay, "Sağlık alanında yapılması gerekenler bellidir. Meslek örgütleri tarafından da kabul gören, kamuda çalışan doktorların maaşlarının iyileştirilerek, tam gün uygulamasına geçilmeli, eş zamanlı olarak da Genel Sağlık Sigortası, Döner Sermaye Yasası, Hasta Hakları Yasası, Sağlık Çalışanları Değişiklik ile Özel Hastaneler Değişiklik Yasa Tasarıları yaşama geçirilmelidir" dedi.

Hasta haklarının da, insan hakkının en önemli kısımlarından biri olduğunu, bu hakkın hem ulusal, hem de uluslararası boyutta yasal güvence altına alınması işçin çok ciddi çalışmalar yapıldığını anımsatan Öztabay, çalışmaların özgür seçim, bilgi, özel yaşam ve gizlilik, hastaların zamanına saygı, güvenlik, şikayet ve tazminat hakkı gibi geniş bir alanı kapsadığını kaydetti. KKTC Sağlık Sisteminin hasta hak ve yükümlülüklerinin KKTC mevzuatı içinde düzenlenmediğini, bunun da hasta haklarının ihlalini meşrulaştırdığını belirten Öztabay, "KKTC'de sağlık sisteminin yetersizliği acı bir gerçek olarak karşımızda dururken, sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerde de ciddi eksiklikler bulunmaktadır" dedi.

"Sağlık personelinin kötü çalışma koşulları"

TDP MYK üyesi Av. Ayşe Öztabay, tüm bu gerçeklerin yanında, sağlık personelinin içinde bulunduğu kötü çalışma koşulları ile üstlendikleri ağır yüklerin de gözden kaçırılmaması gerektiğini kaydetti. Sağlık çalışanlarının, sağlık hizmetlerinde ağırlaşan yükleri artık kaldıramaz duruma geldiklerini, özellikle personel eksikliği nedeniyle, ebe, hemşire ve hasta bakıcılara aşırı yükler bindiğini belirten Öztabay, "Hiçbir mazeret hastalara veya refakatçilerine kötü muameleyi haklı kılmaz. Ancak sağlık çalışanlarının kötü şartlar altında çalışma yaptıkları da acı bir gerçektir. Bu yönde verilen sözler tutulmamaktadır. Bu konularla ilgili bekletilen yasa tasarıları artık yaşam bulmalı, gereken adımlar atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların yapılarak gerekli adımların atılması için öncelikle ilgili bakan ile hükümete görev düştüğünü belirten Öztabay, kendilerinin de yardıma hazır olduklarını söyledi.