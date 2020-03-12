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“Sağlık durumu ve yaş bakımından risk grubunda bulunanlar ibadetlerini evlerinde yapmalı"

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“Sağlık durumu ve yaş bakımından risk grubunda bulunanlar ibadetlerini evlerinde yapmalı"
“Sağlık durumu ve yaş bakımından risk grubunda bulunanlar ibadetlerini evlerinde yapmalı"

Din İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bunun toplum sağlığı açısından olduğu gibi dini olarak da daha doğru bir davranış olacağı vurgulandı.

Özellikle Cuma Namazı için kalabalık olan camiler yerine yoğunluğu daha az olan camilerimizin tercih edilmesinin de daha uygun olacağı ifade edilen açıklamada, “Yüksek risk grubunda olan ve herhangi bir hastalık nedeniyle camiye gelemeyen, namazını camide cemaat ile kılamayan cemaatimizin evlerinde öğle namazlarını kılmaları yeterli olacaktır” denildi.

Açıklamada, camilerdeki dezenfekte işleminin Cuma namazından önce tamamlanacağı ve virüs tehdidi sürdüğü sürece periyodik olarak dezenfekte işleminin tekrarlanacağı da ifade edildi.

Dün itibarıyla tüm görevlilere Koronovirüs ile ilgili camilerde alınması gereken kapsamlı önlemlere ilişkin genelge ulaştırıldığı da ifade edilen açıklamada, “Camilerimizde alınan bu önlemler ve alınacak diğer tedbirler kadar, cemaatimizin de konuya bireysel olarak yüksek hassasiyet göstermesi son derece önemlidir” denildi.

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