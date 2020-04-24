Sağlık, Ekonomi ve Çalışma Bakanlarından Korona Virüs Gündemli Toplantı

Sağlık, ekonomi ve çalışma bakanları bugün korona virüs önlemlerini ve önümüzdeki günlerde atılacak adımları değerlendirmek üzere toplantı yaptı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu katıldı.
Toplantıdaki başlıkların, 30 Nisan sonrasıyla ilgili açılımların da ele alınacağı Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.
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