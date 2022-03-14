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Sağlık Ekonomisine ‘Antibiyotik’ Etkisi

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Antibiyotik kullanımı araştırmasına göre 2011 yılında 1000 kişi başına 42.28 birim olan antibiyotik tüketiminin 2020'de 1000 kişide 24.39 birime geriledi.
Sağlık Ekonomisine ‘Antibiyotik’ Etkisi

Türkiye’de yaygınlaştırılmaya çalışılan akılcı antibiyotik kullanımı olumlu sonuçlar verdi. 2011 yılından 2020 yılına kadar ülke genelindeki antibiyotik kullanımı yarı oranda gerileme kaydetti.

Halk sağlığına yönelik olarak akılcı antibiyotik kullanımına yönelik aralıksız çalışmalar yürüten Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nin araştırmasına göre, 2011’de 1000 kişi başına 42 birim olan antibiyotik tüketimi 2020’de 1000 kişide 24 birime geriledi. Ayrıca 2011’de reçetelerin yüzde 35’inde antibiyotikler yer alırken, 2020’de bu oran yüzde 24’e indi.

TOPLAM İLAÇ HARCAMALARI DÜŞTÜ

Araştırmaya göre antibiyotik tüketimi 2011’deki oranda devam etseydi 2020’de 260 milyon kutu civarında antibiyotik tüketilmiş olacaktı. 2020 ve sonrasında 138 milyon kutu daha az antibiyotiğin tüketilmesi sağlandı. 2011’de toplam ilaç için harcanan paranın yüzde 11’i antibiyotiklere giderken 2020’de bu oran yüzde 3’e düşerek 1 milyar 352 milyon lira oldu.

Türkiye’de antibiyotik tüketimi 2011’deki seviyelerde olsaydı 2020’de antibiyotiklere harcanan para 5 milyar lira olacaktı. Bu sayede Türkiye bütçesine 3.4 milyar lira katkı sağlandı. 

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