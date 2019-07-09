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Sağlık eski Bakanı Besim sordu. 3 ay geçti protokol noldu?

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Sağlık eski Bakanı Besim sordu. 3 ay geçti protokol noldu?
Sağlık eski Bakanı Besim sordu. 3 ay geçti protokol noldu?

İşte o açıklama;

2019’un ilk günlerinden başlayarak 4’lü Erhürman hükümetinin bittiği güne kadar her gün mutlaka bir gazetenin manşetinde imzalanmayan mali protokol vardı. Şimdiki Başbakan ve ekibinin Meclis konuşmalarında her hafta protokol, gelmeyen para ve güya buna bağlı çökertilen ekonomi vardı. 
Şimdi hayretle izliyorum ki; Başbakan’dan konu ile ilgili tek bir ses çıkmıyor. Mayıs bitti, haziran bitti, Temmuz neredeyse yarılandı, Sayın Oktay geldi gitti ama hala para falan gelmedi. O günlerde bu konu şimdiki ekip için hükümetin gitmesini gerektiriyordu. Öyle kendi ayaklarımızın üzerinde durma çabaları falan onlar için “ gereksiz uğraşlardı”. Hem nasıl olurdu da bu protokol 1 yıllık olurdu! 
Sanırım şu anda protokol 3 aylık dahi olsa mutluluktan uçacak bir hükümetle karşı karşıyayız. Ekonomi çökse de, Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durabileceği önlemler ortada kalsa da, birçok proje sürünse, istikrarsızlık toplumun boynunu bükse, umutsuzluk girdabında gelecek daha da kararsa da sorun yok. 
Birileri iktidar oldu ya...

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