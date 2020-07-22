Sağlık eski Bakanı Besim: Yerel bulaş an meselesi

İşte açıklama;

Vakalar artıyor.

Artık yerel bulaş an meselesi.

Burhan Nalbantoğlu yine Pandemi hastanesine dönüşüyor.

Non-Covid (Covid olmayan) hastalar yine kaderine terk edilecek...

Hala bir Pandemi hastanemiz yok.

Çok geç olmadan test sonuçları çıkana dek girişleri karantinalı hale getirin veya kişileri ciddi takibe alın...

Pandemi hastanesini bir an önce yapın. Unutmayalım ki; sonbaharda diğer virüslerle birleşen Covd-19’u çok daha ağır yaşayabiliriz.